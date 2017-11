Jesenja akcija uređenja Banjaluke ulazi u završnu sedmicu

Jesenja akcija čišćenja i uređenja grada ulazi u završnu sedmicu, a građani imaju priliku da do 10. novembra, do kada traje, iznesu sav otpad, izuzev građevinskog i odlože ga na mjesta koja su za to određena, poručuju iz Gradske uprave.

Iz Odjeljenja za komunalne poslove navode da akcija teče prema planu i da se tokom prvog dijela, koji je trajao od 16. do 30. oktobra, odvijala na području gradskih mjesnih zajednica na desnoj obali Vrbasa i seoskih mjesnih zajednica koje gravitiraju magistralnom putu Banjaluka-Jajce i platou Manjače.

Od 30. oktobra akcija se sprovodi u gradskim mjesnim zajednicama na lijevoj obali Vrbasa i seoskim mjesnim zajednicama koje gravitiraju magistralnom putu Banjaluka-Prijedor i putu Banjaluka-Bronzani Majdan.

Grad Banjaluka ovu akciju sprovodi u saradnji sa građanima, školama, ustanovama i udruženjima, te uz koordinaciju sa mjesnim zajednicama i preduzećima “Čistoća” i “Eko euro tim”, koja će odvoziti otpad.

(Srna)