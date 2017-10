Jelena Đoković objasnila zašto je plakala na Stefanov rođendan

3 good friends ready to rock the world on Stefan’s 3rd Birthday today. Happy birthday my dear son. Mommy, Tara and Daddy are grateful to have you in our lives. Tri dobra druga zajedno slave Stefanov treći rodjendan danas i radosno se spremaju za sve što ovaj divni svet sprema za njih. Srećan rodjendan sine. Mama,Tara i tata su zahvalni što unosiš radost u naše živote.

