Jedna od najvećih santi leda se odvojila od Antarktika VIDEO

Jedna od najvećih ikada zabilježenih santi leda, površine oko 6.000 kilometara kvadratnih, odvojila se od ledene mase na Antarktiku.

Američki satelit snimio je santu dok je danas prolazila regionom Larsenove ledene ploče C. Satelit je snimio čistu vodu u pukotini između sante i ploče.

Naučnici su očekivali da će se ovo desiti i pratili su razvoj velike pukotine u Larsenovoj ploči više od deset godina. Odvajanje ledene površne ubrzalo se 2014. godine, prenio je Bi-Bi-Si.

Blog post with more details about the Larsen C iceberg calving: https://t.co/B094vfbTE6 pic.twitter.com/9ta8XGTMDN

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017