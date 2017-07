Jedan od Srba sa Zakintosa: Na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme

Jedan od mladića koji su nakon smrtonosne tuče na Zakintosu i hapšenja došli u Srbiju kaže za B92 da se ne brani sa slobode, već da je pušten na slobodu.

Kako je rekao, on i drugi pušteni mladić jesu snimljeni sigurnosnim kamerama, ali nisu bili učesnici, već su se “našli na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme”.

“Srećan sam što sam došao kući”, rekao je Nenad Jovanović, mladić iz Rečice kod Žitorađe, kome je danas 22. rođendan.

Kako kaže, nije učestvovao u tuči, bio je samo tu u prolazu.

“Video sam samo neki veliki haos, guranje i ništa više. Bitno mi je da sam živ, zdrav, da sam siguran”, kaže Jovanović. On ističe da je grčka policija bila korektna i da je sve prošlo bez problema, kao i da je ostale uhapšene upoznao tek u zatvoru.

“Zatvor kao zatvor, četiri zida”, rekao je Jovanović.

“Krivo mi je što smo uopšte bili tamo. Najbitnije mi je da sam došao ovdje, uopšte me ne zanima ta noć, to je ostalo iza mene. Očekujem da nastavim svoj život, slobodan sam čovjek. Najviše mi je žao zbog smrti tog momka, mlad je, niko to ne zaslužuje”, dodao je on.

On je naveo i da se “Srbija slabo trudila” zbog njih, da je vidio dosta negativnih komentara i da želi da se više potrudi jer “ima momaka koji zaslužuju slobodu”.

“Bio je ambasador, ali nikakvu pomoć nisam vidio. Hvala medijima što su bili uz nas, ali mi je krivo i zbog nekih komentara. Pisali su o nama kao o Nenadu Petroviću, Siniši Jovanoviću, lupali gluposti, stavljali nam pogrešna prezimena.”

Petorici uhapšenih, među kojima je jedan Grk, jedan Srbin iz BiH s britanskim pasošem i trojica srpskih državljana, određen je pritvor do početka suđenja. Oni će biti prebačeni u zatvor u mjestu Avlona, oko 50 kilometara udaljenom od Atine.

Saslušanje kod istražnog sudije posljednjeg uhapšenog srpskog državljanina na Zakintosu, osumnjičenog da je učestvovao u tuči u kojoj je nastradao američki turista odloženo je za sutra u 17 časova, rekla je za N1 njegova braniteljka, advokat Zora Dobričanin Nikodinović.

Takođe, ona je izjavila da uzrok sukoba nije bio selfi, kao što su mediji pisali, već da je nastadali Amerikanac udario flašom momka iz Srbije.

