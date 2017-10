Javnost zgrozila reakcije Vudija Alena

Režiser Vudi Alen prokomentarisao je dugogodišnje seksualno predatorsko ponašanje kojim je holivudski mag Harvi Vajnstin zlostavljao na desetine žena. Optužbe protiv Vajnstina idu od silovanja do verbalnog uznemiravanja, ali pokrivaju svaki oblik seksualnog uznemiravanja.



Vajnstin je juče izbačen iz Američke akademije filmskih umjetnosti, iste one koja dodeljuje Oskara.

U intervjuu za BBC, Vudi Alen je “izrazio žaljenje” zbog svih koji su uključeni u skandal, ujedno sa Vajnstinom.

– Cijeli slučaj Harvija Vajnstina je jako tužan za sve koji su uključeni. Tragično za sve žene koje su uključene, tužno za Harvija, kojem je život u haosu. Tu nema pobjednika, samo je jako, jako tužno i tragično za te nesrećne žene koje su morale da prođu kroz to – kazao je Alen za BBC.

– Takođe ne želite da sve to dovede do lova na vještice. Do salemovske atmosfere u kojoj će svaki tip koji namigne ženi u kancelariji biti optužen za seksualno uznemiravanje. To takođe nije u redu – rekao je Alen, čime je izazvao gnjev američke javnosti.

Podsjećanja radi, Vudi Alen je bio optužen za seksualno uznemiravanje devedesetih godina prošlog vijeka. On je optužen da je seksualno uznemiravao sedmogodišnju Dilan Farou, ćerku njegove tadašnje djevojke Mie Farou, ali su optužbe povučene. Mia je potom ostavila Alena jer je ušao u vezu sa njenom usvojenom ćerkom Sun-Ji Previn, sa kojom se na kraju i oženio.

Najveću podršku tokom seksualnog skandala devedesetih Alen je dobio upravo od Vajnstina, čija je kuća “Miramaks” producirala nekoliko Alenovih filmova.

Dilan je ponovo optužila Alena za seksualno uznemiravanje u otvorenom pismu Njujork Tajmsu 2014. godine.

(Blic)