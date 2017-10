Javni toaleti ispred Muzeja savremene umjetnosti RS: Potreba ili ruglo grada?

Kako će Gradska uprava objasniti strancima zašto u centru Banjaluke, pored Muzeja savremene umjetnosti RS i spomenika „12 beba“ stoje plastični toaleti.

Pitaju to bijesni građani koji gledaju ovaj prizor u centru grada i kojeg nazivaju pravim ruglom za Banjaluku. Mnogi zato traže da se pokretne kabine izmjeste na drugo mjesto.

– Ne znam kako nikome ne smeta da javni toaleti stoje blizu spomenika stradalim zvjedzicama, što je nešto najsvetije u gradu. Ovakva slika ruži i Muzej savremene umjetnosti RS i to u vremenu kada Grad konkuriše za evropsku prestonicu kulture. Uništena je i zelena površina u blizini kabina, to je stvarno sramota i čudi me da nadležni to tolerišu- ogorčen je Banjalučanin Stanislav Brkić, inače predsjednik Gradske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS.

Gradska uprava: Više zahtjeva da se postave nego da se uklone

Sve je to postavljeno da se izađe u susret penzionerima koji svaki lijepi dan koriste da na trotoaru pored igraju šah i koji su jedan od zaštitnih znakova Banjaluke. U Gradskoj upravi zato kažu da će teško pomiriti ova dva zahjteva građana. Mnogo više su, ističu, imali zahtjeva da se postave toalet kabine, nego da se one uklone.

– Šah partije penzionera su posjećene i već tradicija u našem gradu. Bilo je pokušaja da se toalet kabine izmjeste, ali to bi bio direktan udar na ovu osjetljivu populaciju. U ljetnjim mjesecima se zato posebno vodi računa da se pojača čišćenje i odzvoz kabina sa ove lokacije – rekao je načelnik Odeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar.

Pa, ipak prolaznici svjedoče da šahovske partije odavno prevazilaze prijteljska nadigravanja, i da se mnogo češće mogu čuti svađe penzionera, pa čak i opklade, zbog čega smatraju da su “izgubili privilegiju” da borave ovdje.

Struka kaže da je sama lokacija Muzeja nezgoda, budući da se nalazi uz veliki gradski parking i taksi stajalište, ali svakako da bi se ipak moglo naći primjerenija lokacija pokretnih kabina.

Vujković: Pisali smo nekoliko puta

Direktorica Muzeja savremene umjetnosti RS Sarita Vujković kaže da je već više puta pisala Gradu da uklone toalet kabine u blizini ove ustanove.

– Smatramo da se toaleti trebaju izmjestiti, kao i da bi trebalo pronaći adekvatnije rješenje za ljude koji žele svaki dan da igraju šah na ulici, možda čak i u drugom dijelu grada – poručila je Vujkovićeva.

(EuroBlic)