Januarsko poskupljenje struje – nezakonito

Građani Srpske nezakonito su u januaru morali da plate skuplju struju – i to zbog pravnog propusta. Saglasnost na Odluku o većoj naknadi za obnovljive izvore, a samim tim i skuplju struju, Vlada je dala krajem januara.

Apsurd je što je poskupljenje obračunato za čitav mjesec, što znači da je Regulatorna komisija za energetiku odluku nezakonito primijenila retroaktivno. Samo po tom osnovu država je od građana uzela 704 hiljade maraka.

“Na ovu odluku saglasnost daje Vlada Srpske, kako je to propisano Zakonom o obnovljivim izvorima energije.”

“Daje se saglasnost na Odluku o visini naknade. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku”, stoju u Službenom Glasniku.

A to je bilo 31. januara. Bez obzira na to, građani su na januarskim računima u prosjeku plaćali marku više. Tako na primjer, neko ko je potrošio 500 kilovata, do sada je za obnovljive izvore plaćao 1,46 – u januaru sa PDV-om: dvije marke i 57 feninga. U komisiji tvrde – sve je po zakonu.

“S obzirom na pravnu prirodu ovog akta kao i činenicu da je na odluku data saglasnost nadležnog organa i da je odluka blagovremeno proizvela pravno dejstvo prema subjektima koji su je trebali primjenjivati – u ovom slučaju se ne može raditi o retroaktivnosti kao kad su u pitanju opšti pravni akti”, kaže Milan Kovačina, šef pravnog sektora u Regulatornoj komisiji za energetiku RS.

Argument iz komisije da je u pitanju pojedinačni pravni akt za nekolicinu pravnika s kojima smo kontaktirali je potpuno irelevantan. Vlada je, kažu, trebalo da jasno u rješenju precizira, ma koliko to apsurdno zvučalo, da se ta odluka primjenjuje od prvog dana u godini.

“Ima, dakle, doze retroaktivne primjene što nije u saglasnosti sa najvišim pravnim aktima. Treba voditi računa ovdje i o interesima potrošača jer, ako se utvrdi u narednom periodu u određenim pravnim procedurama, da je ovaj pravni propis stupio na snagu i dobio praktičnu primjenu u suprotnosti sa Ustavom – onda je očigledno da naši građani imaju tu određenu štetu”, ističe Željko Bubić, advokat iz Banjaluke.

Kad se podvuče crta, petočlana komisija u čitavoj priči je najmanje kriva jer je Odluku o poskupljenju struje donijela još u novembru prošle godine. Problem je to što je Vlada zasjedala tek 17. januara, a odluka je objavljena 13 dana kasnije. U resornom Ministarstvu energetike danas nisu odgovorili na naša pitanja.