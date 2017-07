Janjanin: Nisam nokautiran! VIDEO

Berlin je bio poprište bokserskog dvoboja između Dražena Janjanina i Tervela Puleva. U drugoj rundi viđena je nesvakadišnja situacija.

Tokom jedne razmjene udaraca, Janjanin se naslonio na konopce kroz koje je bukvalno propao i završio van ringa.

“Ni govora nema o tome da sam na zemlji završio zbog udarca”, kaže Janjanin.

Usljed pada, ovaj bokser iz Prijedora dozivio je povredu ramena, ali ga kaže više od povrede i poraza, bole pojedini medijski napisi u kojima se navodi da je Pulev protiv njega izveo “nokaut godine”.

“Uopšte nije tačno da me je Pulev nokautirao. Tokom druge runde nakon razmjene udaraca, ja sam se naslonio na konopce kroz koje sam bukvalno propao. To je isključivo krivica organizatora, koji nisu dobro odigurali konopce u ringu. Na snimku se sve jasno vidi, tako da nije tačno da sam van ringa završio zbog nokauta. Uvijek se zalažem za fer plej i nemam problem sa tim da sportski podnesem poraz, ali me boli kada vidim da pojedini mediji pišu da sam doživio strašan nokaut od Puleva, što uopšte nije istina.” kaže Dražen Janjanin.

Sudija je proglasio pobjedu Puleva tehničkim nokautom, pošto Janjnin zbog povrede ramena nije bio u stanju da nastavi meč. Janjin kaze da se neće tek tako pomiriti sa nezasluženim porazom. Najavljuje da ce podnijeti tužbu protiv organizatora zbog loše organizacija meča.

“Naravno da ce žaliti. Razmišljam da podnesem tužbu protiv organizatora, zbog svega što se desilo. Tražiću da ponište meč i da zakažu revanš”. kaže prijedorski bokser.

Janjninu je ovo bio 33. profesionalni meč u bokserskoj karijeri, a na svom kontu ima 17 pobjeda.

(ATV)