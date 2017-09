Izvršitelj Osnovnog suda u Tesliću reketirao građane

Nakon što je ranije sudski izvršitelj Osnovnog suda u Tesliću prevario 25 stanovnika tog grada, otkrivena je još jedna prevara radnika zaposlenog u toj državnoj instituciji.

Naime, Policijska stanica Teslić PU Doboju predala je prekjuče Okružnom tužilaštvu Doboj prijavu protiv S. M. (36) pod sumnjom da je počinio krivično djelo prevare.

On se tereti da je prošlog mjeseca kao radnik Sudske policije doveo u zabludu lice iz te opštine govoreći mu da će uskoro biti uhapšen i pritvoren u vezi sa ranije počinjenim krivičnim djelom. Tvrdio mu je da on to može spriječiti svojim poslovnim vezama, za što je oštećeni za tu uslugu morao obezbjediti deset hiljada maraka.

Žrtva je u tri navrata sudskom policajcu predao ukupno 3.250 maraka, odnosno dok slučaj nije otkriven.

U prethodnom slučaju sudski izvršitelj Osnovnog suda u Tesliću A. O. osumnjičen je da je zloupotrebio službeni položaj ili ovlaštenja, varajući građane sa područja šest opština i time pribavio protivpravnu korist od 137.893 marke.

Kada je prevara otkrivena i prijavljena policiji i tužilaštvu S. M. je pobjegao u nepoznatom pravcu i nakon raspisane potjernice pronađen je i lišen slobode.

Sudski izvršitelj je uzimao novac od građana na ime kupovine automobila otuđenih u izvršnom postupku, a koji su licitirani od strane Suda. Oštećenima iz Doboja, Teslića, te federalnih opština Doboj Istoka, Doboj Juga, Tešnja i Gračanice izdavao blanko overene priznanice na osnovu kojih navodno mogu preuzeti vozila. Na taj način prevario je 25 osoba.

