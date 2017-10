Izvoz trupaca uprkos zabrani Valde RS

Republika Srpska i dalje izvozi trupce, iako je Vlada to i zvanično zabranila. Od odluke koja je na snagu stupila 6. oktobra, firme iz Srpske izvezle su više od 1.300 tona.

Na devet graničnih prelaza Uprava za indirektno oporezivanje uredno je registrovala izvoz dok se prodaji preko entitetske granice još nije ušlo u trag. Na sve to, ministar trgovine i turizma kaže da će uskoro praviti analizu, jer se u te podatke još nije zvanično uvjerio.

“Upravo od 6.10. do 22.10. izvoz je u porstu? Ajde da kažemo da možda ova odluka čekalo se da se objavi u službenom glasniku pa ćemo vidjeti sad ćemo uraditi analizu od stupanja odluke na slagu kada je objavljena u službenom glasniku do danas, evo da vidimo šta je”, kaže Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma u Vladi RS.

“Praktično i nakon 6.oktobra ove godine nastavljen je izvoz trupaca iz Bosne i Hercegovine, pa između ostalog i od određenih firmi koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske. Prema podacima uprava od 6.10. do 22. 10 izvezeno je 1. 373 tone u vrijednosti od 313 000 KM”, rekao je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U upravi za indirektno oporezivanje kažu da ih niko nije kontaktirao i tražio saradnju u vezi sa provođenjem odluke o zabrani izvoza. Za sada su u kontroli samo inspektori koji uvidom u poslovne knjige distributera ništa nisu pronašli. Ako pronađu, kazne su i do 3. 000 maraka, s tim što nelegalni izvoznici imaju mogućnost da u roku od osam dana plate samo polovinu.

“Mi smo u proteklih 15-ak dana izvršili nekih dvadesetak kontrola i zaista nismo utvrdili nepravilnosti kada je riječ o ovoj odluci. Za nas je u konkretnom slučaju važno da i po ovom osnovu mi uspostavimo saradnju sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje, jer naši inspektori nisu prisutni na graničnim prelazima”, navodi Duška Makivić, portparol Inspektorata RS.

Nećemo ići na klasičnu zabranu izvoza objašnjava ministar trgovine i turizma, jer se sve dogovara u saradnji sa Vladom Federacije. Trebalo bi da i drugi entitet donese istu mjeru kako bi se spriječila međuentitetska trgovina oblnovinom.

“Ovi u Federaciji oni su bili mišljenja da se zabrani izvoz .Mi to ne možemo uraditi i ne možemo ići prema Savjetu ministara na takav način kako su oni to zamislili da se zabrani izvoz i da se uvede taksa. To nije rješenje. Međutim, na zajedničkoj sjednicici Vlade je zaključeno da će oni maltene donijeti istu ovakvu odluku”, navodi Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma u Vladi RS.

Dok se to ne dogodi prodaju trupaca preko entitetske granice za sada jedino zaustavlja MUP Srpske. Dogovoreno je da saobraćajna policija isključuje kamione i obavještava inspektore ako roba na otpremnivci ide u neželjenom smjeru. Iako izvoza očiglendno ima i preko entitetske i preko državne granice, ni policiaj od početka primjene odluke vlade nije otkrila ništa.