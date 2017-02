Izvještaj o rezultatima o referendumu drugi put pred poslanicima

Izvještaj o rezultatima referenduma drugi put se našao pred poslanicima. Nakon što su se bošnjački delegati iz Vijeća naroda požalili na povredu vitalnog nacionalnog interesa, jer su rezultati objavljeni u Službenom glasniku mimo njihovog mišljenja, Ustavni sud RS vratio je sve na početak.

Ipak, ponovljena procedura je, kategorični su u referendumskoj komisiji, samo rezultat tehničke greške rukovodstva Skupštine, i nema nikakve veze sa voljom građana.

“U suštinskom, formalnom aspektu, odluka referenduma, moramo razdvojiti ovaj segment procesne prirode i rezultate referenduma. Rezultati referenduma su nepromjenljivi u bilo kakvoj varijanti, i sa i bez odluke o konstatovanju rezultata referenduma”, kaže Siniša Karan, predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma o Danu RS.

Rasprava o referendumu, već tradicionalno, prošla je bez poslanika iz koalicije Domovina. Poručuju da oni koji su organizovali referendum treba da plate pravnu zaštitu iz svojih džepova, a ne da se novac obezbjeđuje iz budžeta. Pozivaju pravosudne institucije na oštriju reakciju.

“Ovo je prilika da pozovemo i Ustavni sud BiH, Sud i Tužilaštvo BiH da prošire svoju listu osumnjičenih ili svjedoka koji svakodnevno daju izjave zbog održavanja referenduma i kršenja Ustava BiH”, rekao je Nedim Čivić, poslanik “Domovine” u NS RS

Za razliku od poslanika iz Domovine, opozicioni su se itekako uključili u raspravu. Pljuštale su kritike na račun vladajuće koalicije. Jednoglasno poručuju da je prvi SNSD izigrao građane, i obezvrijedio čitavu priču oko referenduma. Na prvom mjestu im je, tvrdi opozicija, bio izborni rezultat, a oglušili su se i o sopstvena obećanja.

“Zaboravili smo da smo lagali vlastite građane, da ćemo sačuvati ovaj republički praznik. Možda neko neće primjetiti razliku, ali praznik se zove Dan RS. A U zakonu o praznicima, koji ova NS usvaja, ne postoji takav praznik koji se zove Dan RS”, ističe Adam Šukalo, poslanik SNS u NS RS.

“Brojnim izjavama nakon referednuma, a i sami ste više puta priznali da ste referendum praktično raspisali pred izbore zbog izbora, i da ste izbore, između ostalog, dobili zbog referednuma”, poručuje Milanko Mihajlica, poslanik SRS u NS RS.

Niko iz redova vladajuće koalicije nije odgovarao na opozicione kritike. Oglasio se samo potpredsjednik NS, Nenad Stevandić.

“Referendum ne treba da posmatramo iz te partijske varijante, kao podmetanje jedni drugima, niti da ga lomimo danas kroz prizmu izbora. Da li je on uticao na izbore? Pa naravno, zato što su glasači percipirali čiji je odnos prema referendumu kakav – iskren, neiskren, i to može da važi za obe strane. Ali to je takođe manje bitno”, kaže Stevandić.

Rezultati referenduma ovaj put, prvo će ići na Vijeće naroda na razmatranje. Od njih zavisi da li će i kada biti objavljeni u Službenom glasniku.