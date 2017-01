Izraz koji je osvojio svijet: Da li znate šta znači “OK”?

“OK” je univerzalna riječ koja dolazi iz engleskog jezika – američkog slenga, a označava termin “sve je u redu”. OK je izraz koji je bez sumnje osvojio svijet.

Koriste ga ne samo Amerikanci i Britanci, već svi ljudi na planeti – i vi ste ga vjerovatno bar jednom danas upotrebili.

Iako porijeklo ovog izraza nije sasvim utvrđeno, postoji nekoliko teorija o njegovom nastanku.

Prvo pismeno korišćenje izraza “OK” dogodilo se u subotu, 23. marta 1839. godine, kada je u bostonskim novinama Boston morning post izašao tekst o satiričkoj organizaciji nazvanoj “Anti-Bell Ringing Society”:

Razlog pisanja “O.K.” kao sinonima za “all correct” (sve je u redu, sve tačno) i nije tako čudan ako se uzmu u obzir jezički trendovi koji su vladali tih godina.

Namjerno pisanje pravopisno netačnih skraćenica, u ovom slučaju za “all correct” – korišćenje izraza “oll korrekt” – bilo je izuzetno moderno i “kul’” tih godina. Upravo se tada rodilo mnoštvo takvih skraćenica za koje može da se tvdi da su preteča današnjim OMG, LOL i sl.

Početni trend skraćivanja izraza upotrebom njihovih početnih slova, kao npr. i.s.b.d. (it shall be done), r.t.b.s. (remains to be seen), kao i s.p. (small potatoes)… vremenom je trebalo unaprediti, tako je tih dana postalo moderno skraćivanje izraza upotrebom njihovih početnih slova, bez obzira na pravopis. Među popularnijim izrazima tih dana bio je i o.w. kao skraćenica za “all right” (oll write).

Izraz “all correct” dobio je tada svoju modernu skraćenicu. Ono što čudi je da se od svih izraza “OK” održao najduže, a nakon prelaska američkih granica, zavladao je svijetom.