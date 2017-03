Izraelci dali ubjedljivu ponudu za „Ljubiju“

U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS ove sedmice su otvorene nove ponude kompanija „Israeli Investment Group Inc“ i „Arcelor Mittal” za kupovinu državnog kapitala u Rudniku željezne rude (RŽR) “Ljubija”.

Izraelska kompanija sada je ponudila čak 92 miliona KM, dok je „Mital“ za akcije „Ljubije“ ponudio 63,6 miliona maraka, prenosi poslovni portal Capital.ba.

U službenoj zabilješci o otvaraju ponuda navedeno je da su ove kompanije dostavile Ministarstvu ponude 16. marta, a obje su otvorene 20. marta.

Iz ponuda vidi se da su Izraelci dostavili konkretniju i finansijski bolju ponudu. Njihova ponuda je u odnosu na prethodnu povećana za čak 32 miliona KM, dok je „Mittal“ svoju ponudu povećao za 3,6 miliona KM.

Izraelci ponudili garancije i zapošljavanje 320 novih radnika

Kompanija „Israeli Investment Group Inc“ u svojoj ponudi navodi da je za kupovinu akcija RS u RŽR „Ljubija“ spremna da plati 92 miliona KM. Ona planira investirati 65 miliona KM u naredne tri godine, uključujući osnivanje Odjeljenja za istraživanje i razvoj s ciljem uvođenja novih tehnologija.

Ova kompanija obavezala se i da će zadržati postojeći broj radnika koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme te da će u narednom torgodišnjem periodu na neodređeno zaposliti još 320 radnika.

Naveli su i da će zadržati postojeću djelatnost rudnika i njegovih zajedničkih preduzeća te da će proširiti djelatnost na transport i vađenje gline.

Što se tiče garancija, ova kompanija je izrazila spremnost da uplati depozit nakon što Narodna skupština RS da saglasnost na odluku Vlade RS o izboru kupca, a naveli su i da su spremni dati bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi poziv koja bi iznosila minimalno 20 odsto od vrijednosti investicije.

„Mittal“ nudi rješavanje pitanja transfernih cijena

S druge strane, „Arcelor Mittal“ je spreman da izdvoji 63,6 miliona KM za kupovina akcija rudnika, a u ponudi navodi i da će u modernizaciju i tazvoj tri ležišta (Omarska, Tamošnica i Ljubija) u narednih deset godina investirati 63 miliona KM.

U ovoj kompaniji su se obavezali da će zadržati postojeći broj radnika i dodatno zaposliti do 300 novih ljudi, u zavisnosti od zahtjeva tržišta i rudarskog plana, te da će zadržati i proširiti postojeće profitabilne djelatnosti.

„Mittal“ nije dostavio garancije ni za ponudu niti za dobro izvršenje posla jer smatraju da to nije potrebno s obzirom na to da su u RS prisutni 13 godina, ali su naveli i da su spremni da to pitanje razmotre ukoliko Vlada bude zahtijevala garanciju.

„Nisu ponudili garanciju, smatraju to neopravdanim, s obzirom na reputaciju i prisustvo njihove kompanije 13 godina u RS, ali navode da, ukoliko ih Vlada izabere za kupca i ukoliko to bude zahtijevala, mogu razmotriti prihvatanje tog zahtjeva“, ističe se u ponudi.

Ova kompanija je navela i da njihova ponuda ne obuhvata samo kupovinu državnih akcija u RŽR, već i rješavanje svih neriješenih pitanja u zajedničkom preduzeću „Arcelor Mittal“ Prijedor, koje su odnvali zajedno sa rudnikom.

„Rješavanje tih pitanja odnosi se na transferne cijene, podjelu dividende, ugovor o koncesiji, dozvole za „Arcelor Mittal“ Prijedor, promjenu osnivačkih akata i prenamjenju zemljišta“, navodi se u ponudi.

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Petar Đokić bio je nedostupan za komentar, dok direktor „Arcelor Mittala“ Prijedor Mladen Jelača nije danas htio da komentariše ove ponude.

Ponude „Israeli Investment Group“ i „Arcelor Mittala” Vlada je dva puta povlačila sa dnevnog reda Narodne skupštine RS, nakon čega su se ove kopmanije odlučile da dostave i treću ponudu.

U prvoj ponudi „Mital“ je za rudnik nudio 29 miliona KM, a Izraelci 53 miliona. Nakon što je odluka o prodaji državnog kapitala u RŽR „Ljubija“ prvi put povučena iz NSRS, obje kompanije su povećale svoje ponude na 60 miliona KM.

Vlada je nakon toga donijela odluku o prodaji i uputila je u NSRS, ali je i nju povukla sa sjednice održane u maju prošle godine. Tada su počele i nesuglasice na relaciji DNS – SP, s obzirom na to da je DNS Marka Pavića naklonjeniji „Mittalu“.

Nakon što su ove kompanije i po treći put mijenjale ponude ponovo se čeka odluka Vlade RS i NSRS o izboru kupca državnog kapitala.

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o jednostavnoj ekonomskoj odluci koji je investitor bolji, iza svega stoji politika i interesi.

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik i resorni ministar i lider Socijalističke partije Petar Đokić podržavaju izraelsku kompaniju, ali DNS je važan koalicioni partner od koje zavisi stabilnost skupštinske većine i opstanak Vlade RS, što im Marko Pavić, nezvanično, ne propušta napomenuti svaki put kada se otvori ova tema, prenosi Capital.ba.