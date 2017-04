Iznenadni sastanak o akcizama: Pregovarano sa dva poslanika!

U Parlamentu BiH će se u četvrtak ponovo govoriti o akcizama, ali već je počelo lobiranje za svaki glas. Zbog toga i ne čudi današnji sastanak u Sarajevu, a osim Predsjedavajućeg Savjeta ministara, dvojicu poslanika iz SDA je i federalni premijer pokušao da nagovori da promijene mišljenje i podrže povećanje akciza na gorivo.

Šemsudin Mehmedović je svoj glas uslovio usvajanjem seta zaključaka,kako na etitetskim, tako i na BiH nivou.

“Najznačajniji zaključak je da ćemo subvencionisati plavi dizel, subvencionisati poljoprivednike, koji ne koriste autoputeve, a plaćaju akcize, prema tome ovo je prilika da se dorade zakoni podsticaja u poljoprivredi”, kaže Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

“Ako jedini uslov bude usvajanje seta, tačnije sedam zaključaka, već sada možemo da računama na podršku i Šemsudina Mehmedovića”, poručuje Fadil Novalić, koja tvrdi da je većina njih već obuhvaćena reformskom agendom.

Nema sumnje da se i Novaliću žuri da akcize što prije budu usvojene, pa mu se Mehmedovićevi uslovi ne čine toliko zahtjevni.

“Mislim da nema nikakvih problema da se ove mjere koje je gospodin Mehmedović predložio ustvari ubrzaju, one su već na našem spisku reformi, gotovo sve da se ubrzaju, nemam ja nista protiv”, rekao je Fadil Novalić, premijer Federacije BiH.

Zavisno od broja prisutnih u sali, za povećanje akciza će osim Mehmedovića trebati još ruku. Osim SNSD-ove Milice Marković, koja nije bila na prethodnom zasjedanju za većinu će najvjerovatnije trebati makar još jedan ili dva glasa.

Za razliku od Mehmedovića, koji je nakon današnjeg sastanka na korak od podrške povećanju akciza, Sadik Ahmetović, još nije obećao da će promijeniti stranu u odnosu na prethodno zasjedanje. Odluku,kaže,još nije donio.

“Niko nema pravo, niti može smatrati da se porazumijeva da me upotrijebi onda kada on hoće, dakle ja ću odlučiti do sjednice, da li ću dati svoj glas za akcize ili neću”, navodi Sadik Ahmetović, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Na pitanje od čega će zavisiti njegova eventualna podrška Ahmetović odgovara:” Ima puno stvari od kojih treba da zavisi.”

Akcize su nakon što su prvi put poslate u hitnu proceduru, postale kamen spoticanja unutar vladajuće većine. Povećanju se protive unutar Saveza za promjene, a ministri iz Republike Srpke su preglasani prilikom njihovog usvajanja u Savjetu ministara.

Na prethodnom zasjedanju Predstavničkog doma sve je vraćeno u redovnu proceduru, jer za hitnu nije bilo većine, ali je Savjet ministara na telefonskoj sjednici utvrdio novi tekst zakona i ponovo ih uputio u hitnu poroceduru. Sve je već usvojeno u Domu naroda, ali će konačnu riječ, ipak, imati poslanici Predstavničkog doma.