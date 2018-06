Izmjene saobraćaja kroz kanjon Tijesno

Vozila jutros saobraćaju bez zastoja na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ali će tokom dana dolaziti do izmjena u kanjonu Tijesno kod Banjaluke zbog raftinga i na magistralnom putu kroz Rogaticu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka kroz kanjon Tijesno od 9.00 do 14.00 časova zbog rafting takmičenja Evropskog kupa “Memorijal Branka Štulić” saobraćaj će se odvijati jednom trakom uz kontrolu policije.

Na magistralnom putu koji prolazi kroz Rogaticu večeras od 18.30 do 20.30 časova zbog proslave maturske večeri biće obustavljen saobraćaj.

Polučasovne obustave saobraćaja aktuelne su na ulazu u Brod zbog deminiranja terena.

Deminiranje koje sutra počinje i trajaće do kraja godine usloviće obustave saobraćaja na magistralnom putu Brod-Odžak na lokacijama u Klakaru. Polučasovne obustave biće aktuelne 8.00 do 18.00 časova.

I dalje se usporeno vozi na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke stijene gdje je došlo do velikog odrona, kao i kroz grad Bijeljinu, i na magistralnim putevima u Brčkom zbog izgradnje obilaznice oko grada.

Zbog izgradnje auto-puta na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, a na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka na snazi je izmjena saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru.

U Banjaluci će od ponedjeljka, 4. juna biti obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice Ada zbog izgradnje trotoara do mosta na rijeci Vrbas do Olimijskog bazena. Predviđeno je da obustava traje do 12. juna, a nakon toga će do 15. jula vozila prolaziti uz naizmjenično propuštanje.

