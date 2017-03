Između kancelarije i kapele: U UKC RS otvaraju sobu za molitvu

Sveštenici svakodnevno odlaze u banjalučku bolnicu kako bi ispovijedili i pričestili pacijente ili bili uz njih tokom molitve. A zbog sve veće potrebe bolesnika za prisustvom sveštenih lica tokom njihovog liječenja, u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) RS odlučili su da jednu prostoriju ustupe za pomenute vjerske obrede.



Već su o tome razgovarali sa pojedinim sveštenicima SPC, koji su sa velikim odobravanjem dočekali vijest da će u ovoj bolnici dobiti sobu u kojoj će bolesnicima biti od pomoći, makar one duhovne.

Sveštenici sa kojima smo razgovarali kažu da, ionako, gotovo svakoga dana na poziv pacijenata posjećuju bolesničke sobe.

– Međutim, dobro bi bilo da na raspolaganju imamo jednu prostoriju, u kojoj bismo na miru mogli da razgovaramo kako sa pacijentima, tako i sa članovima njihovih porodica. Tu bismo obavljali molitvu, obrede ispovijedi i pričešća, a mogli bismo i da krstimo one koji za tim izraze želju – ističu sveštenici.

Dodaju da bi izgled prostorije bio negde između kancelarije i kapelice.

– Trebaju nam stolice da ljudi imaju gdje da sjednu, a donijeli bismo i ikone. Izuzetno nas je obradovala odluka rukovodstva UKC da nam ustupe jednu sobu, posebno zbog pacijenata koji zbog zdravstvenog stanja nisu u prilici da napuštaju bolnici. Naravno, one koji su nepokretni, i dalje ćemo posjećivati u bolesničkim sobama. Činjenica je da, koliko vjeruju u terapiju, vjernici na putu izlečenja isto toliko vjeruju u pomoć Boga. Ljekari su ti koji im liječe tijelo, a mi dušu – poručuju sveštenici.

Kako saznajemo, dešavalo se da porodice, u situacijama kad nije izvjesno da će njihovi bližnji preživjeti, dovode sveštena lica da ih ispovijede ili čak krste.

Naravno, tu su i posjete sveštenika pacijentima koji nisu životno ugroženi, a kojima je razgovor sa popom – ako ne za tijelo, onda sigurno melem za dušu.

Marija V. iz Banjaluke kaže da je, dok je nedavno bila na liječenju u UKC, sveštenik iz njene parohije došao da je pričesti.

– Imam reumatoidni arthritis, zbog čega sam bila na pretragama. U bolnicu sam primljena prve sedmice posta, koju sam postila. Pošto me i vikend zakačio u bolnici, pozvala sam sveštenika i rekla da ću uzeti taksi i doći u crkvu. Međutim, on je rekao da za tim nema potrebe, odnosno, da će on doći u bolnicu. Kao čovjeku i vjerniku, to mi mnogo znači – kaže Marija.

Direktor UKC Mirko Stanetić ističe da ova zdravstvena ustanova poštuje prava bolesnika u svakom pogledu, pa tako i kad neko želi da se, tokom boravka u bolnici, sretne sa sveštenim licem.

– Neko može da ode u vjerski objekat, a neko nije u mogućnosti. Zato nam treba jedna prostoriju u kojoj će sveštenici imati mogućnost da se sastaju sa pacijentima. To bi bila jedna multifunkcionalna prostorija, u kojoj bi sveštena lica prostor prilagođavala za potrebe svoje vjere. Do sada smo o ovome razgovarali sa sveštenicima SPC, a nadam se da će ovu inicijativu podržati i sveštenici drugih vjerskih zajednica – ističe Stanetić.

Maksimalna privatnost

U UKC ističu da u potpunosti podržavaju kontakt pacijenata s sveštenim licima. – Naša iskustva pokazuju da oni rezultiraju boljim psihičkim stanjem pacijenata. Ti kontakti odvijaju se na osnovu inicijative pacijenta ili članova njegove porodice, u čemu im ne treba nikakvo naše posredovanje ili dozvola. Trudimo se da pacijentu obezbijedimo maksimalnu privatnost tokom posjete sveštenog lica, kako bi u potpunosti ostvario svoja ljudska prava – naglašavaju u UKC.

