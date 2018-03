Izgradnja pelješkog mosta može da počne, odbijene sve žalbe

EBRD: Planiran plasman do 250 miliona evra u ovoj godini

Hrvatska državna komisija za kontrolu postupaka javne nabavke odbila je žalbe austrijskog Štrabaga i italijansko-turskog konzorcijuma firmi Astaldi i IC Ictas na izbor kineskog konzorcijuma China Road and Bridge za izvođača radova na izgradnji pelješkog mosta sa pristupnim putevima.

Rješenje kojom se žalbe odbijaju kao neosnovane objavljeno je danas na veb-stranici Komisije, prenose hrvatski mediji.

Štrabag se žalio na navodne dampinške cijene kineskog konzorcijuma. U toj firmi smatraju da kineske vlasti, putem izgradnje pelješkog mosta žele da se lakše probiju na tržište EU, što, kako tvrde, nije u skladu sa pravnim nasljeđem Unije.

Austrijancima smeta što naručilac posla – Hrvatske ceste nisu ispitale ponuđene niske cijene kineske korporacije u pojedinim stavkama, a trebale su da učine prema odredbama Zakona o javnim nabavkama i direktivi Evropskog parlamenta i Savjeta EU.

Izračunali su kako su u nekim stavkama cijene izvođenja radova i nekoliko desetina puta niže od njihovih, a damping su “pročitali” u 13 stavki.

Iz ove kompanije tvrde i da odabrani izvođač radova nije naveo tačne podatke o tome koji će procenat poslova izvršavati pojedini član konzorcijuma, što je bilo jedno od pravila konkursa.

Italijansko-turski konzorcijum je za gradnju pelješkog mosta ponudio cijenu od 343 miliona evra, Štrabag 349 miliona, dok su Kinezi ponudili 279 miliona evra.

Pelješki most trebalo bi da poveže poluostrvo Pelješac sa hrvatskom teritorijom, prelazeći preko zaliva Mali Ston.

S obzirom da hrvatsku teritoriju presijeca mali pojas obale oko grada Neuma u BiH, kojoj je to formalno jedini izlaz na more, most će fizički povezati najjužniji dio Dalmacije sa ostatkom Hrvatske.

Izgradnja pelješkog mosta je i sporno političko pitanje između BiH i Hrvatske.

