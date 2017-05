Izgradnja nove toplane u Banjaluci mogla bi početi već za vikend

Izgradnja novog grijnog postrojenja na drvnu sječku, koje će funkcionisati u sklopu novoosnovanog preduzeća “Eko-toplana” d.o.o, mogla bi početi već ovog vikenda ukoliko budu obezbijeđene neophodne dozvole i saglasnost Skupštine, a grad će za početak radova kroz kredit obezbijediti tri miliona KM.

Potvrdio je to juče gradonačelnik Igor Radojičić na sjednici kolegijuma na kojoj je za 26. maj u deset časova zakazana vanredna sjednica Skupštine grada, kada bi odbornici trebalo da razmatraju set odluka koje se odnose na ovo pitanje.

– Stvoreni su uslovi za pokretanje ovog projekta, finansijski, tehnički i pravni. Prvi će obezbijediti dva suosnivača, grad i kompanija IEE. Završen je proces refinansiranja gradskog duga što će nam dozvoliti da obezbijedimo naš dio za ovu investiciju. Ukupno bi trebalo da uložimo 15 miliona KM plus od 1,5 do dva miliona KM za drvnu sječku. Grad će inicijalni dio investicije od tri miliona KM obezbijediti kroz kreditno zaduženje koje će takođe biti jedna od tačaka dnevnog reda ovog zasjedanja – rekao je Radojičić.

Kazao je da su tehnički uslovi obezbijeđeni jer je kompanija IEE spremna da krene u posao onog momenta kada grad završi formalno-pravne poslove.

– Treba da obezbijedimo lokacijske uslove i dozvolu za pripremne radove, a Skupština grada da donese odluke o osnivanju novog preduzeća te o ulasku u partnerstvo sa kompanijom IEE. Ako ispunimo te pretpostavke, teoretski u subotu bi već mogli početi radovi – naveo je Radojičić.

Istakao je da je rok za završetak svih radova sedam i po mjeseci.

– Gradnja novog postrojenja u neposrednoj blizini stare toplane bi trebalo da ide modularno što znači da bi dio kapaciteta trebalo da bude upotrebljiv i ranije u narednoj grijnoj sezoni. Do kompletne instalacije sistema stara toplana je dužna da obezbijedi grijanje grada – naveo je Radojičić i napomenuo da je već zakupljen prostor u krugu “Incela” za skladištenje drvne sječke.

Prema njegovim riječima, ponudom kompanije IEE je predviđeno da cijena grijanja neće biti mijenjana za potrošače koji plaćaju isporučenu toplotnu energiju po metru kvadratnom.

– Za one koji koriste kalorimetre moraće se mijenjati tarifni sistem. To uključuje varijabilni dio, ono što se potroši na zagrijavanje prostora, te fiksni, trošak dopreme toplotne energije do samog objekta. Taj dio se mora platiti, inače bi ga morala snositi kompanija i time bi išla u minus – rekao je Radojičić.

Kazao je da će većinski vlasnik, kompanija IEE, obezbijediti menadžment za vođenje nove firme.

Na vanrednom zasjedanju odbornici odlučuju o:

– davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora sa kompanijom IEE

– osnivanju zajedničkog privrednog društva

– davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o osnivanju “Eko-toplane Banjaluka” d.o.o.

– kreditnom zaduženju grada za početnu investiciju od tri miliona KM

(Glas Srpske)