Izgradnja mosta u Gradišci na čekanju

Tema dana: Od granica do Skadarlije-šta se očekuje od posjete bh. Predsjedništva Srbiji?

Grant od 6,8 miliona maraka za koji je saglasnost dao Savjet ministara BiH, neće ubrzati proceduru izgradnje mosta u Gradišci.

Kako ATV saznaje, od junskog zajedničkog sastanka hrvatskog, i dva ministarstva saobraćaja iz Bosne i Hercegovine, malo šta se promijenilo. I dalje se čeka tender, i projekat koji treba da napišu Hrvati. Ono što se za sada zna je da bi BiH i Hrvatska most na Savi trebalo da plaćaju “po pola”– Hrvati izvođače radova, a bh. vlasti nadzor.

“Očekujemo da najdalje do proljeća naredne godine Hrvatska obezbijedi građevinsku dozvolu za most na Savi kod Gradiške, nakon čega će biti raspisan tender za izbor izvođača radova, kako bi do kraja 2018. godine konačno mogla započeti i izgradnja ovog mosta”, navode iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Da li su termini kojima raspolaže Ministarstvo saobraćaja Srpske i dalje tačni, nismo saznali, jer nam hrvatsko Mininistarstvo danas nije odgovorilo na pitanja. Hrvati su na posljednjem sastanku rekli da ni novac nije problem, i da bi prvi bageri na terenu trebalo da se pojave u planirano vrijeme. Nije tajna da za most na Savi mnogo veći interes ima Bosna i Hercegovina nego Hrvatska, i da Hrvati imaju i veće prioritete.

Izgradnja mosta bi trebalo da košta oko 100 miliona evra, a i auto-put Banjaluka-Gradiška bi, nakon što BiH i Hrvatska dobiju poveznicu preko Save, trebalo mnogo više da se isplati.

Iz Vlade Srpske poručuju da su svoj dio posla odavno završili. Kako kažu, pripremili su svu dokumentaciju, uključujući i saglasnost za izdavanje građevinske dozvole. Zato je težište uglavnom na hrvatskoj strani.