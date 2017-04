Izetbegović tvrdi da su mu 30 puta prijetili smrću

Bakir Izetbegović tvrdi da nije slučajno dao službeni automobil supruzi koja ga je koristila prilikom posjete Tuzli. Tvrdi da mu je kao članu Predsjeništva trideset puta prijećeno, a od toga devet puta smrću.

Nije objasnio ko je sve znao za prijetnje, ali ugroženom smatra i svoju suprugu.

Zbog toga je Sebija Izetbegović , inače direktorka Kliničkog centra u Sarajevu, prilikom posjete Tuzli koristila službeni automobil Predsjedništva, a to je bio povod Izetbegoviću da u javnosti prvi put progovori o prijetnjama.

“Od toga je par njih bilo ozbiljnih, gdje se našao eksploziv kod osobe koja vrši prijetnje ili je u pitanju snajperista u blizini moje kuće. O tome do sada nisam govorio u javnosti, ne bi ni sada da me niste pitali. Takođe, nisam samo ja ugrožen kroz te prijetnje, nego i moja porodica to je i dokumentovano. Moja supruga doživljava razne neprijatnosti, tako da ja nju nemam namjeru pustiti nezaštićenu”, kaže Izetbegović.

Izetbegović nije imao mnogo strpljenja da odgovara na pitanja novinara o slučaju o kome se već nekoliko dana govori u javnosti. Nije objasnio da li su i koja pravila prekršena, ali je nakon onoga što je rekao o prijetnjama, makar pred novinarima, na sve ubrzo stavio i tačku.

“Ako je neće štiti država, kao supruge drugih državnika koje dođu u BiH, onda ću se ja snaći na privatan način”, poručio je Izetbegović.

Polemiku je Izetbegović nastavio i na početku zasjedanja Predsjedništava stranke. Pa je tako objašnjavao kako držvanici drugih zemalja i njihove supruge kada dođu u BiH dobiju blindirane automobile. Iz komisije za odbranu i bezbjednost poručuju, nije Izetbegović taj koji procjenjuje rizik, to bi trebao da bude posao policijskim i bezbjednosnih agencija.

“Ne može on upotrijebiti vozni park Predsjedništva da bi štitio svoju suprugu. Dakle on je mogao da unajmi privatnu agenciju, da je štiti, ali nikako da to radi na račun Predsjedništva, dakle nema on opravdanja nikakvog”, rekla je Dušanka Majkić, član Komisije za odbranu i bezbjednost.

A sve je počelo prije nekoliko dana. Ni na brojna instiranja novinara iz kabineta bošnjačkog člana Predsjedništva nije stiglo obrazloženje zašto je službeno vozilo koristila supruga Bakira Izetbegovića, ali će se, nakon današnjeg, vjerovatno podići prašina.