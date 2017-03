Izetbegović: Sud je donio političku odluku i zatvorio vrata pravdi

Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović održao je konferenciju za medije nakon odluke Haškog tribunala da se zahtjev za reviziju odbaci, poručivši da je Sud donio političku odluku.

“Sud nije donio odluku kojim je ova materija regulisana. Sud nije donio odluku jer je nije ni razmatrao. Sud je donio političku odluku i odigrao političku igru. Tražili su od nas zajednički stav, znajući za takvog stava nema”, rekao je Izetbegović.

Kazao je da Mladen Ivanić ima pravo na vlastite stavove, ali Sud u Hagu nema.

“Sud je odlučio da zatvori vrata pravdi. Ranija presuda ni približno je razjašnjava ulogu Miloševićevog režima u ratu u BiH. Učinili smo sve što je u našoj moći da se istina dokaže i da pravda pobjedi”, poručio je Izetbegović.

“Ova odluka će donekle smiriti političku krizu, ali ne znam kako će nadoknaditi nepravdu koja se Bošnjacima nanosi. Pola države je očišćeno od Bošnjaka i sada se očekuje da se mi nekome izvinjavamo, da razmišljamo šta će biti samnom, s mojoj strankom”, naglasio je Izetbegović.

Na pitanje da prokomentariše izjave predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da treba objasniti argumentaciju koja je podnesena Sudu u Hagu, rekao je da Radončić nije relevantan, kao ni njegovi stavovi.

“Radončić je irelevantan, on i njegovi stavovi. On i Suljagić meni ne mogu držati lekcije. Očekivalo se da će se oni okrenuti protiv mene (opozicija). Mnogi su me podržavali u presudi jer se boje bošnjačkog naroda”, poručio je Izetbegović.

Kratko je prokomentarisao i dosadašnje stavove člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragana Čovića, poručivši da ako nije mogao podržati njega i zahtjev za reviziju, mogao je podržati i stajati uz hrvatski korpus naroda koji je prošao slične patnje kao i Bošnjaci.

