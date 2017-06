Izetbegović: Smjena Čolakovićeve ne dolazi u obzir

Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da uopšte nije bilo prijedloga za smjenu ambasadora BiH u Holandiji Mirsade Čolaković, niti dolazi u obzir da ona bude smijenjena.



Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Igora Crnadka da “jedan član Predsjedništva BiH koči smjenu ambasadora BiH u Holandiji Mirsade Čolaković”, koja je odbila da njegovo pismo u vezi s revizijom presude po tužbi protiv Srbije proslijedi Međunarodnom sudu pravde u Hagu, ne preciziravši na kog člana tačno misli, Izetbegović je rekao novinarima u Sarajevu da je Crnadak slao pisma za koja, kako tvrdi, nije imao ovlaštenja.

“Upustio se u to da tumači međunarodnu politiku u ime Predsjedništva BiH, a onda se čudi zašto je Čolakovićeva postupila kako je postupila. Tako da je vrijeme da ta cijela stvar ostane iza nas”, mišljenja je Izetbegović, prenosi N1.

On smatra predizbornom kampanjom posjetu hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića šestorici zvaničnika nekadašnje Herceg-Bosne u Hag, kao i njegovu tendenciju za, kako kaže, etnički čistim dijelovima BiH.

“Mislim da Čović dobro zna da on ne može uticati na definiciju udruženog zločinačkog poduhvata i dobro zna da to jeste bio izvršilački poduhvat koji je porušio gradove i odnos Bošnjaka i Hrvata u Hercegovini. Ovakve stvari slušaćemo još, s obzirom na to da je predizborna kampanja krenula godinu dana ranije”, kaže Izetbegović.

Čovićev postupak, mišljenja je on, neće uticati na to da bude drugačija definicija haške presude, ni da se nešto bitno mijenja u strukturi kako je organizovana BiH, a niti da se zakoni provuku koji su u ovom času u proceduri.

“Sve će to s 2018. godinom proći”, smatra Izetbegović.

(Srna)