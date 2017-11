Izetbegović sam proslavlja 25. novembar

1. mart: U FBiH svečano, za Dodika to je crni dan

Pala knjiga na jedno slovo. Tako bi se mogla opisati slika u svečanom salonu Predsjedništva BiH, povodom “dana državnosti”.

Bakir Izetbegović ostao je usamljen na 25. novembar. Mladen Ivanić ni dosad nije proslavljao ovaj dan u Predsjedništvu, ali njegov hrvatski kolega Dragan Čović jeste – sve do danas. Nedavno je izjavio da je ovaj dan samo praznik Bošnjaka i SDA.

“Ja ne bih rekao da sam usamljen, jer mislim da je ovaj praznik u srcima ljudi, kao što je antifašizam, ravnopravnost naroda kako je to u Mrkonjić Gradu svojedobno postavljeno i smatram da je to u srcima ogromne većine ljudi. Druga je stvar da iz nekih kaprica, iz iniata ljudi to ne pokazuju još uvijek“, rekao je Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

Za RS 25. novembar nikada neće biti praznik svih građana BiH, poručuje to poslije radne subote predsjednik Srpske Milorad Dodik. I za Mladena Ivanića danas je radni dan, obilježen stranačkim obavezama.

“Taj praznik nije dogovoren i zato što nije dogovoren ne može biti praznik BiH. Zato od nas niko nije, niti će, sve dok je takvo stanje, učestvovati u obilježavanju tog dana”, rekao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

“To za nas ne može da bude dan državnosti i ne može da bude proslavljan i mi smo protiv donošenja zakona da 25. ikada bude tretiran kao Dan državnosti BiH“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Baš kao i političari, i građani u dva Sarajeva su podijeljeni. Za Istočno je pravoslavni praznik, a za Sarajevo – ipak dan državnosti koji proslavljaju radno.

Iako 25. novembar proslavlja, ove godine samo jedan narod, to nije bio razlog da bošnjački član Predsjedništva ne čestita svih građanima BiH i u to ime podigne najveću zastavu Bosne i Hercegovine, i to na brdu Hum iznad Sarajeva.