Izetbegović: Novo rješenje za Mostar do kraja godine

Bakir Izetbegović: Čovjek s Pala prijetio je da će me ubiti snajperom

Lider SDA Bakir Izetbegović najavio je danas u Mostaru mogućnost rješavanja pitanja neodržavanja izbora u Mostaru do kraja 2017. ili do proljeća 2018. godine u paketu sa ostalim spornim pitanjima iz Izbornog zakona BiH.



“Ne bih da zadajem neke prebrze rokove. Imamo hrvatske zahtjeve kada je riječ o Izbornom zakonu BiH. Ne možemo rješavati samo ono za što je zainteresovana jedna etnička grupa. Radićemo to u paketu. Iskombinovaćemo jedan dobar paket i završiti do kraja ove godine, a najdalje do proljeća 2018. godine”, rekao je Izetbegović.

On je naglasio da SDA nikad nije bila na fonu podjele Mostara.

“SDA se borila za jedinstven Mostar i za jedinstvenu BiH. Ne znam uopšte odakle takve floskule. Mi smo za ravnopravnost Bošnjaka u Mostaru i na tome ćemo istrajati”, poručio je Izetbegović.

Izetbegović koji je i bošnjački član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i premijer Federacije BiH /FBiH/ Fadil Novalić sastali su se danas u Mostaru sa predstavnicima SDA sa gradskog i kantonalnog nivoa, te grupom privrednika.

Došli smo vidjeti šta vlast na gradskom, entitetskom i na nivou BiH može učiniti zajedno s privrednicima da ubrzamo ekonomski oporavak ovoga dijela BiH, rekao je Izetbegović.

Premijer FBiH Fadil Novalić istakao je da je rukovodstvo SDA došlo u Mostar sa predstavnicima najjačih kompanija, kako bi se vidjelo da li mogu investirati u Hercegovinu.

“Pokušaćemo da nekim potpornim mehanizmima lokalne vlasti i Vlade FBiH privolimo kompanije da ovdje investiraju”, naveo je Novalić.

On je dodao da se Vlada jako trudi da investira u Hercegovinu, ali da ima problema.

RUSIJA NEMA DESTABILIZUJUĆU POLITIKU PREMA BiH

Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas da Rusija nema destabilizujući uticaj i destruktivnu politiku prema BiH.

Komentarišući izjave zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Hojta Brajana Jija da je očit uticaj Rusije na Balkanu i da ona podržava secesionističku retoriku u BiH i otcjepljenje Republike Srpske, Izetbegović je rekao da takvog uticaja Rusije u BiH nema.

“Da jednostrano podržavaju pravoslavce na Balkanu to je jasno, ali da će ići dotle da nanesu štetu Srbima u BiH i na Balkanu i da ih gurnu u neke takve stvari, ne bih rekao. Mislim da je čak obratno i da je /predsjednik Republike Srpske/ Milorad Dodik došao sa promijenjenom retorikom iz Moskve i rekao da oni neće ići na otcjepljenje”, rekao je Izetbegović novinarima u Mostaru.

(Srna)