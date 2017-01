Izetbegović: Nikolić i pripadnici OS BiH ne treba da učestvuju u obilježavanju Dana RS

Bošnjački član Predsedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović pozvao je danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da razmisli o dolasku u Banjaluku na obilježavanju Dana Republike Srpske, 9. januara.

“Gospodin Nikolić bi trebao da dođe u februaru u Sarajevu. Kada je u pitanju dolazak u Banjaluku, javno bih ga zamolio da razmisli o toj stvari. Dobrodošao je uvijek, ali zarad boljih odnosa na koje se zaklinjemo svi, neka razmisli o činjenicama”, istakao je Izetbegović za N1. Prema njegovim riječima, 9. januar je kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda BiH.

“Dakle, 9. januar je ukinut odlukom Ustavnog suda kao dan entiteta RS. U apelaciji ali i po mišljenju Venecijanske komisije, koja je ekspertsko savjetodavno tijelo najreferentnije pri Savjetu Evrope. Utvrđeno je da se radi o diskriminišućem prazniku. Niko nema ništa protiv RS i da ona slavi dan nastanka, ali to ne treba dan koji vrijeđa druge ljude u tom entitetu”, istakao je i dodao:

“Mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom stati na stranu nečega što diskriminiše bilo koga u ovoj državi. Radovalo bi mi da dođe neki drugi dan i daa se ne pridružuje proslavi koja će povrijediti bilo koga u BiH”

Na pitanje o tome da li bi pripadnici OS BiH trebali učestvovati u obilježavanju Dana RS-a, Izetbegović je kazao:

“Naravno da to ne dolazi u obzir jer to bi bilo suprostavljanje odlukama Ustavnog suda i ne bi bilo po zakonu BiH. Ne bi trebalo da ignorišu i prkose odlukama Ustavnog suda, i zato ne bih da špekulišem o sankcijama jer se to ne bi smjelo desiti”.

Vojni orkestar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) učestvovaće u organizaciji 9. januara, Dana Republike Srpske, potvrđeno je danas iz Ministarstva odbrane BiH.

Ministarstvo odbrane BiH će odobriti učešće Vojnog orkestra OSBiH – bend Banja Luka, u ceremonijalnim aktivnostima 8. i 9. januara 2017. godine, između ostalog u odavanju počasti i polaganju vijenaca palim borcima VRS, NOR-a i civilnim žrtvama rata.