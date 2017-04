Izetbegović molio Dodika zbog akciza

Bakir Izetbegović molio je juče i Milorada Dodika kako bi se obezbjedila većina za zaključke dvojice poslanika iz SDA, čije usvajanje je bilo uslov za njihovu podršku povećanju akciza.

Da ga je lider SDA zvao pred samo glasanje priznao je predsjednik SNSD-a. Nismo mogli na to da pristanemo, jasan je Dodik.

Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, prije glasanjа o akcizama, zahtijevali su usvajanje seta zaključaka, kojima se između ostalog traži od entiteskih vlada da zaštite poljoprivrednike zbog povećanja cijena goriva. U sali na kraju nije bilo većine da se o tome uopšte glasa.

“Tražio je da SNSD glasa za neke zaključke, ja sam naravno rekao da to ne može, rekao sam da bi možda mogli pričati o nekim preporukama, ali o zaključcima da Parlament ovlašćuje Vladu RS i naše institucije, to ne dolazi u obzir. To mu je rečeno, a kao što ste vidjeli SNSD nije glasao. Mi nismo htjeli da krpimo i spasavmo njegovu partiju i to nas ne zanima”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Lider SDA prije nekoliko dana je rekao da će sedam ili osam poslanika te partije podržati povećanje akciza. Mnogi su već tada bili uvjereni da je Izetbegović izlobirao podršku za zaključke, koji su bili uslov dvojici poslanika da ovoga puta podrže povećanje akciza. Međutim, očigledno da ih nije ozbiljno shvatio, a neki od njih kažu da ih lider nakon jučeršasnjeg ishoda glasanja nije zvao, a ne znaju ni kakve odluke u partiji slijede.

“Naravno da rukovodstvo stranke ima pravo na svoje političke odluke. Svaka politička odluka mora imati svoje političko obrazloženje, a očekuje se da donese političke odluke koje su u korist SDA”, rekao je Sadik Ahmetović, poslanik SDA u PD PS BiH.

Šta o svemu misli Bakir Izetbegović danas nije baš najjasnije. Nikoga ne bi iznenadilo da već naredne sedmice kada će zasjedati i Predsjedništvo SDA počne sa sređivanjem stanja u stranci. A što se tiče nove tranše MMF-a, makar kada je u pitanju Republika Srpska, ponaša se kao da je neće biti, zaključio je predsjednik Republike, dok u Federaciji malo ko o tome želi i da priča.