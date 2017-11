Izetbegović: Mladić je zločinac i kukavica

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je tokom obraćanja javnosti još jednom ponovio sve tačke optužnice po kojima je Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu i izrazio nadu da će presuda donijeti otrežnjenje.



“Namjerno sam ovo pročitao kako bismo se još jednom s tim suočili. Sudija je rekao da će Mladić u cijelom svijetu ostati upamćen kao zločinac. Izražavam duboko saučešće žrtvama udruženog zločinačkog poduhvata u kojima je Mladić bio izvršilac”, rekao je Izetbegović.

Dodao je kako je uvjeren da se tiha većina bosanskih Srba ne poistovjećuje s Ratkom Mladićem i da ne opravdava njegova djela.

“Takav teret se neće moći u budućnosti nositi. Potrebno je skinuti hipoteku zločina s naroda i fokusirati je na pojedince jer to je garant dobre budućnosti naroda u BiH. Mladić je zločinac i kukavica. Radi budućnosti i boljih odnosa sa komšijama nijedan narod ne bi smio odlikovati ratne zločince, dizati im spomenike, Ratka Mladića nazivati herojem i nadam se da će ova presuda donijeti prihvatanje istine kao bolji put za prihvatanje bolje budućnosti u odnosu na lošu prošlost”, rekao je.

Na kraju svog obraćanja Izetbegović je izrazio nadu da će presuda donijeti otrežnjenje i istakao da je prihvatanje istine jedini put i način da budućnost u ovoj zemlji bude bolja od prošlosti.

Na pitanje novinara kakvi se odnosi u Predsjedništvu BiH očekuju sada s obzirom na to da on i Mladen Ivanić imaju potpuno dijametralne stavove i izjave o presudi, Izetbegović je kazao kako će ovo sve proći za nekoliko dana i da će i dalje raditi kao do sada.

“Ovaj mandat smo počeli jednom emisijom gdje nas je voditelj pitao za koga bi navijali na utakmici u kojoj bi igrali Srbija i BiH i moj kolega Ivanić, koji je rođen ovdje, živi ovdje i prima platu, kazao ‘Naravno za Srbiju’. To je njegovo pravo, ali nakon te začuđujuće izjave mi smo zajedno usvojili plan odbrane i reformi i imali smo dobru atmosferu. S takvim izjavama i suprotstavljenim emocijama imali smo dovoljno snage i pameti da stabilizujemo odnose, a mi kao Predsjedništvo smo često stabilizator u BiH”, kazao je Izetbegović.

Zaključio je kako Srbi u svom srcu dobro znaju da ne mogu stajati uz djela Ratka Mladića, da ne trebaju braniti zločinca već njegova nedjela ostaviti njemu kako bi ih skinuli s vrata srpskog naroda.

(Klix)