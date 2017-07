Izetbegović: Dodik je prešao crvenu liniju, tražićemo reakciju međunarodne zajednice

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), rekao je nakon današnje sjednice Kolegija te stranke da su zauzeli stav da će od institucija Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice tražiti konačno preduzimanje koraka u vezi s izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Na sjednici Kolegija SDA najoštrije je osuđena izjava predsjednika RS Milorada Dodika da “Bošnjaci ponovo okupiraju Podrinje”.

Istakao je da su posljednje izjave u javnosti, kao i ranije, pune mržnje sa šovinističkim pogledom na Bošnjake.

“To nijedan civiliziran čovjek ne bi trebao da ima, a kamoli predsjednik jednog entiteta koji treba da sve građane tretira kao jednake. To je izazivanje rasne mržnje, to je kažnjivo zakonom, to je podrivanje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tražićemo od institucija BiH i od Međunarodne zajednice da preduzmu korake jer Milorad Dodik nagrađuje ratne zločince, zabranjuje osnovna prava Bošnjacima i Hrvatima, povratnicima u RS i to što je izjavio je vrhunac koji je prešao crvenu liniju u svakom smislu “, istakao je Izetbegović.

Osim te teme, Kolegij SDA je bio u funkciji pripreme sjednice Predsjedništva SDA koja je planirana u utorak.

Podsjećamo, član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastao se juče u Mostaru s predsjednikom Republike Srpske i SNSD-a Miloradom Dodikom. Dodik je, nakon sastanka, rekao da Savjet ministara BiH ne radi svoj posao u skladu sa Ustavom, jer je to pomoćni organ Predsjedništva BiH, a ne neka posebna struktura, te da nema podršku iz RS.

(Fena, Foto: Klix.ba)