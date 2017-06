Izetbegović: Da može, Dodik bi sutra podijelio BiH

Na tribini SDA u Goraždu predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović obećao je normalnu evropsku državu BiH koju neće prepustiti Fahrudinu Radončiću.



– Ne možemo riješiti sve probleme, posebno one koji su hronični, ali neke ćemo sigurno ubrzati – poručio je Izetbegović prisutnima.

Izetbegović je istakao da je najvažnije čuvati mir i državu, koja se, kako tvrdi, polako dovodi u red.

Naglasio je da se BIH više ne može osloniti na prisustvo stranaca te da ljudi još uvijek nisu toga svjesni.

– Danas se Milorad Dodik izruguje predstavnicima velesila, OHR-u i slično. Biće pokušaja od ovih što su skinuli kokarde i svezali kravate da postignu neke vojne ratne ciljeve političkim sredstvima. Pričaju nam o cijepanju BiH, nekim novim entitetima. Da može, Dodik bi sutra podijelio BiH, a ako ne može to onda bi vratio stvari na tzv. inicijalni Dejton. Ne može to dobiti, neće to dobiti – poručio je Izetbegović dodajući da neće dopustiti ni druge političke projekte koji su protivni interesima BiH, kao što su stvaranje trećeg entiteta te da poziciju bošnjačkog člana Predsjedništva neće prepustiti Radončiću, prenosi Klix.ba.

– Radončić po treći put kreće da osvoji poziciju bošnjačkog člana Predsedništva, u oktobru mu je stranka izgubila skoro 50 odsto, a on se vratio onim svojim destruktivnim brutalnim napadima. Bio je konstruktivan neko vrijeme, skupa smo neke stvari dosta dobro radili, ali kad je vidio da mu se topi ta pozicija onda se vratio starim isprobanim metodama. Mi se tome moramo suprotstaviti – kazao je Izetbegović.

(Klix)