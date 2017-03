Izetbegović: Čović ne želi da preglasava, ali će morati

Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, kazao je danas da će razmisliti hoće li doći na sutrašnje konsultacije Predsjedništva koje je sazvao predsjedavajući Mladen Ivanić.

Konstatovao je da će Ivanić morati bolje da pripremi sjednicu nego onu koja se održala prošle sedmice.

“Gospodin Čović je i dalje stava da neće da preglasava, ali to će morati učiniti. Ja neću glasati protiv prethodne odluke Predsjedništva iz 2002. godine, a to je da je Softić agent BiH”, rekao je Izetbegović.

Komentarišući diplomatski incident, odnosno otvaranje pošte Mladena Ivanića, Izetbegović je rekao da ne zna otkud nekome ideja da u ovako osjetljivom trenutku to čini. Ističe da je i njegovo pismo otvoreno, ali on je zahtijevao da mu ambasadorka BiH u Holandiji otvori pismo, te ne zna zašto bi to neko uradio i sa Ivanovićevim pismom.

Izetbegović je konstatovao da Ivanić sada radi ono za sta je njega optuživao, a to je da djeluje vaninstitucionalno i protiv Ustava proglašavajući se kao “suveren”, jer on to nije. Sva trojica članova Predsjedništva moraju stajati iza tog pisma koje je Ivanić uputio, smatra Izetbegović.

Kazao je da će prema Hagu najvjerovatrije otići tri pisma i da ne vjeruje u mogućnost konsenzusa.

(Nezavisne.com)