Izetbegović: BiH insistira na Konvenciji o pravu pristupa otvorenom moru

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović BiH izjavio je da se BiH definitivno protivi gradnji Pelješkog mosta, dok se ne definišu njena prava u skladu sa Konvencijom o pravu pristupa otvorenom moru (UNKLOS).

Komentarišući jučerašnje potpisivanje ugovora o gradnji Pelješkog mosta između “Hrvatskih cesta” i kineskog konzorcijuma “Čajna roud end bridž korporejšn”, Izetbegović je rekao da je Predsjedništvo BiH zauzelo vrlo jasan stav koji je potvrđen prošle godine na Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

“To nije stvar u kojoj se nešto moglo zakasniti i nešto što se može riješiti u sljedećih mjesec dana. Nama slijedi maratonski proces. Očigledno, u tom smislu, voljeli bismo ga riješiti sa Hrvatskom na jednoj bazi dobrosusjedskih odnosa i volje da mi njima izađemo u susret, njihovoj potrebi da spoje teritoriju, a oni nama da izađu u susret onom što nam garantuje UNKLOS”, rekao je Izetbegović za N1.

On je dodao da će se zbog novonastale situacije obratiti i predstavnicima Hrvatske, ali i međunarodnim sudovima.

Bošnjački član Predsjedništva BiH prenio je i dijelove razgovora članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Savjeta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentinom Matvijenko, koja ih je pitala kada može doći do situacije da OHR napusti BiH.

“Rekao sam da to nije stvar vremena, već sazrijevanja. Nemamo ispunjene uslove od Savjeta za implementaciju mira u BiH i OHR-a. Potrebno je da sazriju odnosi u BiH… Daleko smo od tog momenta, zahvaljujući ponašanju nekih političara”, smatra Izetbegović.

Prema njegovim riječima, hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović imao je potpuno suprotan stav, i on se, kako je naveo, izvinio Matvijenkovoj “za ono što je juče preživjela i reakcije koje je imala u javnosti” i rekao da i on smatra “da je potrebno da OHR i međunarodne sudije u Ustavnom sudu odu iz BiH i da će tek tada BiH biti suverena država”.

Izetbegović je komentarisao i nedavne izjave predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića koji je naveo da je sve bliže od odustajanja od kandidature za člana Predsjedništva BiH u ime SDA.

On smatra da je Zvizdić “malo istrčao”. “Svi smo mi u politici izloženi konkurenciji, nema drugog načina da dođete do kvaliteta. Mi ćemo upitati bazu, to su hiljade ljudi koji će dati svoje mišljenje i na bazi toga ćemo odlučiti na Konvenciji SDA 26. maja”, rekao je Izetbegović.

