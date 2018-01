Izdavanje lijekova na recept – sve je isto i ništa nije isto

Sve je isto, ništa nije isto. Jedno tvrde ljekari, drugo apotekari. I oni, kao i inspektori imaju svoju verziju kada su u pitanju nova pravila o izdavanju lijekova na recept.

Jasno je jedino da u poslednjih dvadesetak dana za one kojima trebaju lijekovi koje su do sada dobijali bez recepta važe sasvim nova pravila. Zato se sada mora kod porodičnog ljekara po recept i za lijek protiv bolova. To je oduvijek i bilo tako, tvrde u Inspektoratu i ministarstvu zdravlja. To je novina, kažu apotekari. Ljekari uvjeravaju da su recepte uvijek pisali i da nisu primjetili da se pacijenti bune zbog nešto drugačijih pravila.

“Mi imamo nešto veći broj pacijenata nego ranije međutim to nije takav broj pacijenata koje mi ne možemo da zbrinemo. Uglavnom su to pacijenti koji dolaze zbog drugih recepata za druge hronične bolesti”, rekla je Kosana Stanetić, načelnik Službe porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka.

Tada im, dodaje Stanetić, usput prepišu i za lijekove koje su do ove godine kupovali bez recepta. Promjenama svjedoče i apotekari, ali, kažu, tako je trebalo oduvijek da bude.

“Najčešće su to analgetici u pitanju, konkretno evo možda lijek rapten duo. On se do sad dosta uzimao bez recepta. Međutim, sada je obavezno da se uzima uz recept”, objašnjava farmaceut Mirjana Kostić.

Uradili smo ono što radimo i svake godine, upozorili apotekare, odgovaraju u Inspektoratu. Kažu da će uglavnom kontrolisati kako se izdavaju lijekovi koji mogu ozbiljnije da naštete pacijentima.

“Naš akcenat će i dalje biti na antibioticima i psihotropnim lijekovima. Sasvim je jasno, i mi to razumijemo, da postoje situacije kada pacijenti za neke lijekove ne mogu blagovremeno da obezbjede recepte ljekara, kao što je to u slučajevima neke hitne medicinske pomoći, u kasnim večernjim satima ili ako imaju nalaze samog doktora, mi nemamo namjeru da se do te mjere da se pacijentima onemogući pristup lijekovima”, kazala je Duška Makivić, portparol Inspektorata RS.

O sasvim drugim novinama govore u ministarstvu zdravlja. Omogućili su da umjesto sedmicu, recept važi 15 dana, i tako, kažu, olakšali pacijentima. Da do gužvi ne bi došlo u Fondu zdravstvenog osiguranja opet najavljuju, elektronske recepte, kartone, ali i zdravstvene knjižice.