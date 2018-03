Izdato narandžasto upozorenje zbog olujnih vjetrova

Kiša i snijeg za vikend, temperatura do sedam stepeni

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog olujnih vjetrova na području Bihaća, Banjaluke i Livna.



Upozorenje u Banjaluci izdato je zbog umjerenog do jakog juga, a popodne i uveče olujni vjetar uz udare od 50 do 70 kilometara na sat. Udari vjetra južnog smjera od 55 do 75 kilometara na sat mogući su i na području Bihaća i Livna.

Žuto upozorenje izdato je za ostale delove zemlje gde se takođe očekuju nešto slabiji udari vetra. Narandžasto upozorenje izdaje se za opasno vrijeme i neuobičajene vremenske prilike koje mogu izazvati štetu.

U BiH sutra će biti toplo i promjenljivo vrijeme, uz sunčane periode i povremenu kišu. Ujutru će biti promjenljivo uz povremenu kišu, dok će na sjeveroistoku biti pretežno suvo, a na jugu češća kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 12, a najviša dnevna od 12 do 20, u višim predjelima na zapadu osam stepeni Celzijusovih.

Tokom prepodneva i sredinom dana u većini predjela biće pretežno suvo i toplo, uz sunčane periode. Kiša će padati u Hercegovini, a povremeno će biti jači pljuskovi sa grmljavinom.

Kasnije popodne očekuje se promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove u većini predjela.

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak, 13. marta, ujutro će padati kiša na jugu, a u ostalim predjelima biće suvo vrijeme uz sunčane periode. Sredinom dana kiša će početi da pada i na zapadu i postepeno će zahvatiti većinu predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 10 do 16, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 14. marta, biće malo hladnije i oblačno sa kišom. Ujutru će jačih padavina biti na sjeverozapadu. Popodne padavine postepeno jačaju na jugu, a na sjeveru i zapadu kiša prestaje. Na višim planinama ponegde će padati slab snijeg. Uveče i u noći padavine prestaju u svim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od sedam do 11, na jugu do 14, u višim predjelima od tri stepena Celzijusovih.

U četvrtak, 15. marta, jutro će biti hladnije i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama ponegde magla. Tokom dana sunčano i toplije. Popodne i uveče na zapadu postepeno naoblačenje. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 13 do 18, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

(Srna)