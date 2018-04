Izborni zakon na čekanju

“Nisam optimista da će do izmjene izbornog zakona doći prije raspisivanja opštih izbora”, poručuje to lider HDZ-a Dragan Čović i to iz Mostara. Početak maja je i krajnji rok za dogovor u BiH, ali tog dogovora između stranaka u Federaciji nema.

Iz Sarajeva, kao i iz Mostara skoro identične poruke “da su šanse za kompromisno rješenje male”. Dragan Čović, ipak ne odustaje. Za pronalaženje rješenja stavlja se na raspolaganje 24 časa.

“Ako već nismo završili prošle godine, jer to bi bio neki standard ponašanja, onda svakako do kraja četvrtog mjeseca ili par dana petog ono što možemo završiti, treba završiti i procjena je da imamo dovoljno vremena i oko tog dijela da i to okončamo, ako stvarno ima političke volje i ako želimo, i obrnuto, ako nema, onda je jasno što će biti”, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Čović će se naredne sedmice sastati sa američkim ambasadorom Morin Kormak i insistiraće da se u paketu ispoštuju odluke Ustavnog suda BiH koje su preduslov za izmjenu Izbornog zakona. Kormakova je zajedno sa šefom Delegacije EU u BiH Larsom Gunar Vigemarkom obavila razgovore sa četiri stranke u Federaciji, ali do izmjena na kojima insistira HDZ nije se došlo. Uradili smo sve da do kompromisa dođe, sada je sve na BH političarima, poručuju Evropljani.

“Sada je sve na političkim strankama da iznađu rješenje, mi smo tu sa svoje strane da pomognemo, kao što i pomažemo zajedno sa našim kolegama iz Amerike, da podržimo bilo koje rješenje koje će imati podršku u Parlamentu”, istakao je Lars Guner Vigemark, šef Delegacije EU u BiH.

Vigemark je i ranije rekao da međunarodna zajednica nema plan B, ako BiH zbog Izbornog zakona uđe u političku krizu. U SDA već odavno prizivaju reakciju visokog predstavnika, iako i sami spremaju najavljenu ofanzivu po pitanju izmjene Izbornog zakona. U Republici Srpskoj stav je jasan da svaki narod ima pravo da bira svog legitimnog predstavnika, kao što je praksa u Srpskoj. Tri sedmice su na raspolaganju za pronalaženje rješenja, ali kako ga već godinama nema, iznenađenje bi bilo da u zadnjem času do kompormisa i dođe.