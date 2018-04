Izborni zakon: Kormak se nada da će dogovor biti postignut

Ambasador SAD u BiH Morin Kormak izjavila je večeras nakon sastanka lidera stranaka iz Federacije BiH (FBiH) o izmjenama Izbornog zakona da je svjesna rokova i da zna da će uskoro biti raspisani izbori, ali da se nada da će ovo važno pitanje biti riješeno prije.

Kormakova i šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark, koji su bili domaćini sastanka, zajednički su ocijenili da je vrijeme da se političari uozbilje.

Kormakova je pojasnila novinarima nakon sastanka koji je održan u njenoj rezidenciji u Sarajevu, da ta ozbiljnost znači kompromis, rad u okviru pravnih okvira, odnosno da svaka stranka mora da odustane od nečega da bi se došlo do rješenja.

Ona je pozvala lidere da nastave raditi marljivo i da bude pronađeno rješenje ovog problema.

“Večeras je bio veoma aktivan razgovor i, kao što smo i do sada govorili, postoje provodiva rješenja za konkretne probleme o kojima se razgovara. Mi nismo naivni i jasno nam je da su izazovi koji se pojavljuju na političkom nivou i treba ih rješiti na tom nivou”, istakla je Kormakova.

Ona je izrazila zadovoljstvo što će razgovori biti nastavljeni iduće sedmice.

Vigemark je rekao da su večeras izneseni stavovi koji su već nekoliko puta do sada bili ponovljeni, a da su neki dali dodatna pojašnjenja svojih stavova i da ga je sve to dovelo do zaključka da ima prostora za pronalaženje nekog zajedničkog jezika.

“Bitno je da se proces što prije nastavi i možemo se samo nadati najboljem. Vrlo je bitno ne prikazivati nešto gorim nego što jeste, a uvijek postoji ta tendencija i to ne treba raditi. Ovo nije vrijeme da se prikupljaju neki politički poeni. Nama su potrebni politički lideri za stolom”, istakao je Vigemark.

On je saopštio da će o večerašnjim razgovorima obavijestiti predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska koji dolazi sutra u BiH, gdje će se sastati sa dva politička lidera koji su i članovi Predsjedništva BiH.

Na današnjem sastanku predstavnika stranaka iz FBiH sa Kormakovom i Vigemarkom o izmjenama Izbornog zakona BiH nije postignut nikakav napredak.

Većina učesnika sastanka izrazila je sumnju da će dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH biti postignut u predviđenom roku.

Razgovori bi trebalo da budu nastavljeni 3. maja na nivou predsjednika stranaka.

Džaferović: HDZ ne prihvata prijedlog drugih, a ne nudi svoj

Potpredsjednik SDA Šefik Džaferović izjavio je nakon današnjeg sastanka predstavnika stranaka iz Federacije BiH o izmjenama Izbornog zakona BiH da HDZ BiH ne prihvata zajednički prijedlog SDA, SBB-a, SDP-a i DF-a, ali da nije iznosio nikakve svoje prijedloge.

On je rekao novinarima da nije bilo pomaka i da su stavovi političkih stranaka ostali isti.

“Očekujem da BiH riješi ovo pitanje, jer od toga zavisi primjena izbornih rezultata”, naglasio je Džaferović.

On je rekao da predstavnici međunarodne zajednice na današnjem sastanku nisu nudili nikakva rješenja, nego su samo bili dobri domaćini koji pomažu BiH da riješi ovo pitanje.

Džaferović je naveo da je predlagao da u razgovore budu uključeni i predstavnici Venecijanske komisije i strani eksperti da pomognu BiH, ali da o tome nije odlučivano na sastanku.

“Lično mislim da ne bi bilo nikakve štete, može biti samo koristi ako bi Venecijanska komisija prisustvovala ovim razgovorima, pa i predstavnici Stejt dipartmenta da pomognu BiH da dođe do odgovarajućih rješenja”, rekao je Džaferović.

Potpredsjednik SDP-a Zukan Helez kaže da je pesimista nakon stavova koje je čuo na današnjem sastanku, posebno HDZ-a BiH.

Prema njegovim riječima, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uporno ide na dalju podjelu BiH, na zaokruživanje nacionalnih teritorija i potpuno ignoriše građanski princip.

“Izgleda da je Čoviću i HDZ-u cilj da ovo ne bude riješeno”, smatra Helez.

Predsjednik DF-a Željko Komšić kaže da je ostalo malo vremena do raspisivanja izbora.

“Formalno-pravno je zaista moguće donijeti izmjene Izbornog zakona sve do održavanja izbora, ali je praksa u svim demokratskim zemljama da se ne radi ovo što mi sada radimo, a to je da nema promjene izbornog zakona u izbornoj godini”, istakao je Komšić.

Prema njegovom mišljenju, neusvajanje izmjena Izbornog zakona BiH nije nikakva smetnja za raspisivanje izbora i nije zakonska smetnja da se sprovedu rezultati izbora.

“Najlošija situacija je odustati od razgovora bez obzira kako situacija trenutno izgleda i na neki način treba tražiti rješenje ove situacije”, naglašava Komšić.

Predstavnik SBB-a Anel Kljako rekao je da je današnji razgovor bio otvoren i iskren i da očekuje da se na sastanku 3. maja dođe do nekog rješenja.

Sastanku nisu prisustvovali predsjednici SBB-a i SDP-a, Fahrudin Radončić i Nermin Nikšić, a ranije ga je napustio lider SDA Bakir Izetbegović koji, kao i Čović, nije davao izjave.

