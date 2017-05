Izabran novi Glavni odbor SDS-a: Nema nejedinstva u stranci!

Skupština Srpske demokratske stranke /SDS/ izabrala je danas u Bijeljini novi Glavni odbor stranke od 71 člana, sa mogućnošću da predsjednik SDS-a Vukota Govedarica kooptira, odnosno imenuje još članova, do 90.

Govedarica je nakon sjednice Skupštine SDS-a rekao novinarima da nisu tačni navodi da u toj stranci postoji svojevrsno nejedinstvo, što je, kako kaže, današnja Skupština i apsolutno demantovala.

On je naveo da je današnja Skupština pokazala ozbiljnost sa kojom su pristupili njeni delegati, ne prema SDS-u, nego prema Republici Srpskoj.

Govedarica je naveo da je samo jak, stabilan i snažan SDS danas potreban Republici Srpskoj.

On je istakao je da je ova stranka danas izabrala novi Glavni odbor koji “nije izrežiran po volji predsjednika stranke, nego je proizvod dogovora i svjesnosti da danas može da se ide samo jedinstveno u SDS-u kako bi, zajedno sa svojim koalicionim partnerima u 2018. godini postigli neophodnu stabilnost, potrebnu da bi nenarodna vlast napokon doživjela odlazak sa političke scene”.

Skupština je danas donijela i Deklaraciju o stvaranju preduslova za napredak i razvoj u Republici Srpskoj.

“Ta deklaracija je definisana iz ugla određenosti SDS-a prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i evropskom putu. Drugi dio Deklaracije odnosi se na politiku očuvanja i upravljanja prirodnim resursima, te na borbu protiv kriminala i korupcije”, precizirao je Govedarica.

On je naglasio da će SDS istrajavati na tome, navodeći da će biti “najsrećniji onog momenta kada Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog odgovorne vlade, bude usvojila zakon o porijeklu imovine”.

Odgovarajući na pitanje novinara o “takjunizaciji” unutar stranke, na šta je nedavno ukazao Dragan Mektić, koji je podnio ostavku na članstvo u opštinskom odboru SDS-a u Prnjavoru, Govedarica je rekao da se u “SDS-u ne razmišlja jednom glavom”.

“U SDS-u smo razgovarali o ovome. Gospodin Mektić ponekad u ljutini zna da napravi bespotreban odnos sa svojim kolegama. Mi ga znamo kao velikog borca za ljudska prava i vladavinu prava, u šta nema sumnje. Očekujem od njega da ozbiljno razmisli o imenovanju u Glavni odbor, za šta ima moj poziv”, rekao je Govedarica, ponovivši da u SDS-u “nema tajkuna, jer da ima ne bi se borili grčevito sa ogromnim finansijskim problemima”.

Skupština SDS-a donijela je danas još nekoliko internih odluka koje se odnose na prošireno članstvo u Glavnom odboru.

“Glavni odbor broji po Statutu do 72 čovjeka, mi smo izabrali 71, a ja ću iskoristiti svoja ovlaštenja i imenovati jedan broj ljudi, do 90. Glavni odbor donio je razumnu odluku da u prošireni Glavni odbor uđu predstavnici onih opštinskih odbora stranke koji do sada nisu imali svog člana u Glavnom odboru”, rekao je Govedarica.

Oko 400 delegata SDS-a na današnjoj Skupštini u Bijeljini izabralo je 71 člana novog Glavnog odbora ove stranke.

Na Skupštini je usvojena i Deklaracija o budućem radu stranke.

(Srna)