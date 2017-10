Ivica Jovanović najbliži klupi Srbije

Slavoljub Muslin više neće biti selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Pitanje koje zanima sve ljubitelje fudbala je “Ko će “orlove” voditi na Svjetskom prvenstvu?”. U ovom trenutku najbliži klupi Srbije je Ivica Jovanović!

Iskusni stručnjak trenutno ima veće šanse od Dragana Stojkovića i Aleksandra Stanojevića. Kontakt je već uspostavljen, a obavljeni su i prvi razgovori.

Ivan Jovanović (55) je rođen u Loznici, a najdublji trag ostavio je u APOEL-u. U ovom klubu radio je u dva mandata i od Kiprana je uspio da stvori ozbiljan tim i stalnog učesnika evropskih takmičenja. On je u svom drugom mandatu (od 2008. do 2013. godine) na klupi APOEL-a stigao do tri titule šampiona, ali i četvrtfinala Lige šampiona. Od srpskih trenera, prije njega ovo je uspjelo samo Radomiru Antiću.

Jovanović je 2013. godine sjeo na klupu Al Nasra gdje je bio do 2016. godine.

Iskusni stručnjak se često pominjao kao mogući trener Zvijezde i Partizana, a u nekolko navrata je figurirao i kao kandidat za klupu reprezentacije Srbije.

(Blic)