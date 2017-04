Ivanović se brani sa slobode, ukinut mu kućni pritvor

Musliju: Platu mi ne daje Srbija, to su albanske pare

Lideru GI SDP Oliveru Ivanoviću ukinut je kućni pritvor i on će se na ponovljenom suđenju braniti sa slobode.

Ivanoviću je određena mera bezbjednosti javljanja dva puta nedeljno u policijsku stanicu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.

Ivanoviću je određen kućni pritvor kada je odlučeno da mu se ponovi suđenje, nakon što je Apelacioni sud u Prištini poništio prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na devet godina zatvora za ratne zločine.

“Ovo je samo prvi korak do konačnog rješenja jer mislim da je to sasvim logičan potez suda”, rekao je Oliver Ivanović agenciji Beta.

On je dodao da je do sada ispunjavao sve zahtjeve suda.

“Ja imam cilj a to je da skinem ljagu sa svog imena i da jednostavno ovu stvar jednom zauvjek razrješim. Apsolutno nemam nikakve veze sa onim što mi se stavlja na teret, ali to moram da dokažem”, rekao je on.

Oliver Ivanović je 21. januara prošle godine osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, počinjen 14. aprila 1999. godine u južnoj Kosovskoj Mitrovici.

Uhapšen je 27. januara 2014. godine, a u prvostepenom pstupku saslušano je više od 80 svedoka tužilaštva i odbrane.

Prema riječima jednog od advokata Ljubomira Pantovića, Ivanoviću je zabranjeno da prilazi svedocima iz ovog postupka.