Ivanov odbio da prisustvuje komemoraciji bugarskim vojnicima

Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov dočekao je juče svog bugarskog kolegu Rumena Radeva u Novom Selu kod Strumice, ali je odbio da prisustvuje komemoraciji na vojnom groblju gdje se nalaze posmrtni ostaci bugarskih vojnika poginulih u ratovima u prošlom vijeku.

Radev je rekao na komemoraciji da dobre tradicije savremene Evrope zahtijevaju da države, koje su čak i ratovale jedna protiv druge, zajedno poštuju svoje mrtve slanjem poruka za pomirenje i jedinstvo.

“Radosno je što taj civilizovani duh nalazi sve više mjesta i ovdje na Balkanu”, rekao je Radev.

Bugarski poslanik u Evropskom parlamentu Andrej Kovačev, koji je prisustvovao komemoraciji, rekao je da je tužan što makedonski predsjednik nije “uspio da sakupi snage i prisustvuje komemoraciji”.

“Nažalost, i u Makedoniji, ali i u Bugarskoj, prošlost još izaziva strah od obilježavanja zajedničke istorije. To je veoma tužno i želim da poručim predsjedniku Radevu da to prenese Ivanovu na sastanku u Dojranu”, dodao je on.

Komemoracija na vojničkom groblju u Novom Selu uz prisustvo bugarske državne delegacije održava se 11. put.

Bugarsko vojničko groblje u kome se nalaze posmrtni ostaci 17.000 vojnika koji su se u različitim ratovima borili na strani bugarske armije obnovljeno je prije 12 godina.

Nakon ceremonije Radev je otputovao u Dojran, gdje će razgovarati sa makedonskim predsjednikom.

