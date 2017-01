Ivanišević: Trenirati Đokovića bi bilo kao trenirati Real Madrid

Goran Ivanišević je od avgusta prošle godine trener Tomaša Berdiha, ali jedan od snova mu je da u budućnosti bude u stručnom štabu Novaka Đokovića.



“Mogućnost da u budućnosti sarađujem sa Đokovićem? To bi bilo kao da vas u fudbalu Real Madrid pozove da budete njegov trener. To se ne odbija! To je san svakoga ko bi ikada želio da se bavi trenerskim poslom i ko se imalo razumije u taj posao”, rekao je Ivanišević za hrvatske medije.

Đoković je eliminisan u drugom kolu Australijan opena.

“Teško mi je da komentarišem promjene u njegovoj ekipi. Iako trenutno nije broj jedan, Novak je po meni najbolji. Osvojio je sve što je moglo da se osvoji”, istakao je šampion Vimbldona iz 2001. godine.