Ivanić: Zbog političara moguć zastoj na evropskom putu BiH

Mnogi političari više razmišljaju o implikacijama na izbore nego što prave poteze koji su okrenuti ka evropskoj budućnosti BiH i zbog toga može doći do zastoja na evropskom putu BiH, izjavio je u intervjuu za Fenu predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji u ponedjeljak, nakon osam mjeseci dužnost predsjedavajućeg predaje Draganu Čoviću.

Predsjedavajući Ivanić smatra da su političku situaciju u BiH u proteklom periodu nepotrebno zakomplikovala dva događaja ove godine, a to su obilježavanje 9. januara, Dana Republike Srpske te pokušaj revizije presude u slučaju BiH protiv Srbije.

“To je opteretilo unutrašnje odnose i dovelo do određene krize u funkcionisanju Predsjedništva, koju smo naknadno prevazišli. Međutim, potrošili smo vrijeme na ove stvari tako da ništa suštinsko i ozbiljnije, nažalost, nije urađeno”, rekao je Ivanić.

Jedino što u tom periodu smatra ozbiljnim bio je pokušaj da se ubrzaju aktivnosti nakon očitog zastoja na pripremi odgovora na Upitnik Evropske komisije. To je, kaže, urađeno zahvaljujući Predsjedništvu BiH te nakon nekoliko ozbiljnijih međunarodnih posjeta koje su imale pozitivne efekte na BiH. Predsjedavajući Predsjedništva BiH je mišljenja da već neko duže vrijeme ne postoji “klasična većina u BiH” te da je sve počelo kao širenje nepovjerenja nakon preglasavanja u vezi s popisom stanovništva u BiH.

“Poslije toga se zdrava atmosfera nikad nije vratila”, dodao je Ivanić. U suštini, ističe, Savjet ministara BiH nema potpunu i pravu podršku već ona zavisi od teme do teme ili od slučaja do slučaja, zbog čega smatra da do kraja njegovog mandata neće doći do nekih promjena.

“Bilo bi mnogo bolje da je taj odnos bio iskreniji i manje podložan nepotrebnim dnevnim političkim igrama. Nažalost, to se nije desilo”, rekao je. Govoreći o odnosu razvoja odnosa sa susjednim zemljama, napomenuo je da je bilo izvjesnih tenzija u odnosima BiH i Hrvatske, kao i tenzija u odnosima sa Srbijom koje su trajale duže vrijeme, dok je odnose s Crnom Gorom ocijenio “potpuno normalnim”. To, kako je rekao, potvrđuje i činjenica da je u odnosima s Crnom Gorom napravljen iskorak ratifikacijom Sporazuma o granici, što ih čini jedinim zemljama na Balkanu koje su ovaj odnos riješile bez problema. Govoreći o odnosima s Hrvatskom, iznio je stav da su reakcije hrvatske strane bile nepotrebno oštre nakon privođenja grupe oficira iz Posavine zbog sumnje da su počinili zločine nad Srbima u posljednjem ratu.

“Međutim, mislim da će se odnosi poboljšavati zahvaljujući činjenici da smo nakon dužeg vremena imali dvije zajedničke sjednice Savjeta ministara i Vlade Republike Hrvatske”, smatra Ivanić. Odnose sa Srbijom ocijenio je dobrim, ukoliko se posmatraju kroz prizmu “običnog života”. Međutim, dodao je da su dva događaja uzrokovala određene probleme, a to su otkazivanje posjete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zbog privođenja Nasera Orića te napad na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Srebrenici.

“Ključ je da se ti odnosi poprave, prije svega u Sarajevu, gdje prvenstveno mislim na bošnjačke lidere koji trebaju prihvatiti ponudu Aleksandra Vučića za pomirenje”, istakao je Ivanić, dodajući da ipak ne vidi lidera koji je istinski spreman da to uradi. Predviđanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH za evropski put BiH nisu optimistična, a razlog tome je nedovoljna komunikacija različitih nivoa vlasti. Ističe da bi volio vidjeti pomake na tom putu te da će uraditi sve što je u njegovoj moći da se to i desi, ali uslov za to je bolja komunikacija ministara i vlada entiteta. To je potrebno da bi se pripremili odgovori na Upitnik Evropske komisije te riješila aktuelna situacija u vezi s transportnom zajednicom.

“Sve se moglo prevazići da je postojala normalna komunikacija. Za mene nije normalno da predsjedavajući Savjeta ministara i premijeri ne sjednu bar jednom mjesečno i da sva odabrana pitanja ne stave na dnevni red. To je bila praksa posljednjih 12-13 godina i ne vidim zašto ne bila i sada” rekao je. Osim manjka komunikacije, problem, po njegovom mišljenju, su i mnogo stvari u vezi s predstojećim izborima, a koje opterećuju evropske integracije BiH. “Predizborna kampanja je prerano krenula. Mnogi političari više razmišljaju o implikacijama na izbore nego što prave poteze koji su okrenuti ka evropskoj budućnosti BiH” upozorio je. Zbog svih problema koje je Ivanić u razgovoru za Fenu identifikovao, zaključio je da se može lako desiti da dođe do zastoja na evropskom putu BiH.

