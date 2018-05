Ivanić za ATV: Ne vjerujem u dogovor u Federaciji BiH

Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ne vjeruje da će sutra biti dogovora između stranaka u Federaciji oko izmjena Izbornog zakona.

“Ja sam prije godinu dana upozorio da je taj sukob između bošnjačkih i hrvatskih partija toliko dubok da će on opteretiti stanje u Bosni i Hercegovini narednih nekoliko godina i ne vjerujem da će se sutra desiti išta posebno jer su u pitanju dva potpuno različita koncepta”, kazao je Ivanić u Večernjim vijestima ATV-a.

Kaže da hvratske partije hoće da pobjednička partija odlučujuće odlučuje na formiranje vlasti unutar Federacije i Bosne i Hercegovine dok bošnjačke partije smatraju da je to neka vrsta veta i smatra da je tu rješenje gotovo nemoguće naći.

Na najave predsjednika Evropske narodne stranke Džozefa Dola da bi stranke iz BiH mogle snositi posljedice zbog beusvajanja Izbornog zakona Ivanić je rekao da je PDP učinio sve da do dogovora dođe, ali da je odgovornost na partijama iz Federacije i da će one i snositi posljedice.

“Mi smo potpuno izvan teme o kojoj se tamo razgovara, a to je način izbora hrvatskih članova u Dom naroda. Tu je Republika Srpska potpuno mirna. Ona nije kreirala ove probleme, oni su formirani u Federaciji”, objašnjava Ivanić.

Govoreći o stanju i atmosferi u Predsjedništvu BiH Ivanić kaže da se na nekim tehničkim stvarima vrlo uspješno dogovaraju, a na nekim suštinskim vrlo teško jer sve što je na stolu zavisi od negativnih odnosa između Bošnjaka i Hrvata.

“To je vidljivo. Ja ni na jednom od tih incidenata nisam učestvovao. Našalio sam se čak u jednom trenutku sa Donaldom Tuskom rekavši ‘pogledajte koliko se stanje u BiH promijenilo kada je srpski član Predsjedništva postao mirotvorac koji smiruje odnose između drugih’. Šala je prihvaćena, ali je to u principu i neka vrsta realnosti. Mislim da je moja uloga trenutno ta da pokušavam da održim balans između te svije strukture koje su evidentno suprostavljene i gdje ja ne vidim da će se išta riješiti do izbora”, izjavio je Ivanić

Smatra da će poslije izbora Republika Srpska imati sve formirane institucije, ali da će BiH zbog Federacije biti potpuno blokirana.

Nedavnu posjete delegacije Ruske Federacije ocijenio je korektnom napomenuvši da su na onim sastancima na kojima je prisustvovao izneseni vrlo korektni stavovi kada je BiH u pitanju.

“To što se velike sile prepucavaju i što ruski predstavnici kritikuju SAD i obrnuto, to je njihova bitka i mi se u to ne trebamo uplitati. Partije iz Federacije se moraju navići da svi ne moraju govoriti ono što oni očekuju”, kaže Ivanić.

Komentarišući najave da bi turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan mogao održati predizborni skup u Sarajevu Ivanić smatra da nije pametno koristiti drugu zemlju za predizborne skupove. “Ako je to povod dolaska ne mislim da to koristi Turskoj ili BiH. Takve stvari mogu stvoriti tenzije u zemlji. Ako u Federaciji to dozvole to će onda biti individualni skup Redžepa Tajipa Erdogana u Fedraciji”, rekao je Ivanić i dodao da je trebala biti zvanična posjeta Erdogana u junu koja je otkazana zbog izbora te da neki novi termin zvanične posjete za sada nije usaglašen.

On takođe smatra da je ono što se dešavalo oko slučaja Dudaković je razgolitilo priču o neutralnosti sudova i pravosuđ.

“Imali ste neviđenu euforiju, proteste u kantonima, okupljanja i stavove svih ključnih ličnosti pa čak i Islamske zajednice koja je ušla u davanje ocjena ko je Atif Dudaković. To je neviđeni pritisak. Ono što je stravično je pristup međunarodne zajednice i međunarodnih institucija koji su uvijek ranije pozivali na neutralnost pravosuđa i osuđivali svaki pokušaj prigovora. Očigledno da sada nemaju hrabrosti da osude bošnjačke partije za evidentan pritisak koji je izvršen na pravosuđe”, rekao je Ivanić koji za jedino pozitivno u cijelom slučaju smatra da sada barem imamo pokušaje da se neki od tih generala i ključnih ličnosti stave na optuženičku klupu i da se o njihovoj ulozi barem javno razgovara.

“Ovo je veliki test za pravosuđe, a kako je krenulo mislim da će to biti veliki poraz. Što više ima ovakvih slučajeva u kojima se visoki predstavnici Bošnjaka optuže i odmah puste – to manje Bosne i Hercegovine, manje povjerenja u njene institucije od građana iz Republike Srpske”, rekao je Ivanić.

Govoreći o inicijativi predsjednika RS Milorada Dodika za osnivanje mehanizma kontrole proizvodnje oružja u BiH Ivanić napominje da već postoji takav mehanizam.

“Proizvođači oružje po zakonu ne mogu proizvoditi za skladišta već samo za kupca koji je odobren kroz procedure ili za Oružane snage BiH koje nisu imale nikakve narudžbe poslednjih godinu dana.Proizvodnja za skladište je najdirektnije krivično djelo i tražio sam od ministra Šarovića da se javnosti zaista kaže šta se događa u proizvodnja oružja i vojne opreme. Što se mene tiče jedna međuentitetska komisija koja bi to pratila uopšte nije problem”, izjavio je spki član Predsjedništva BiH.

(ATV)