Ivanić: Unutar BiH postoji paralelna struktura okupljena oko Izetbegovića

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić najavio je da će za četvrtak, 23. februar, zakazati vanrednu sjednicu Predsjedništva čija će tema biti da li je BiH za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije.

Ivanić je rekao da je ovu odluku donio nakon sastanka sa liderima Saveza za promjene, navodeći da je ovo “zadnji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije”, te da se izbjegne paralelizam.

On je ocijenio da će to biti jako važna sjednica, te da se Predsjedništvo BiH o pitanju revizije mora opredijeliti i da će od toga zavisiti dugoročna politička stabilnosti i funkcionisanje institucija BiH.

Ivanić je u izjavi novinarima u Sarajevu napomenuo da nijedna institucija BiH nije razmatrala pitanje revizije, te upozorio da je evidentno da unutar BiH postoji paralelna struktura okupljena oko bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koja nastavlja da djeluje uprkos svim upozorenjima.

“Želim da spriječim paralelizam u radu institucija BiH, kao i neustavno djelovanje Izetbegovića. To je moja obaveza kao člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske”, istakao je Ivanić.

On je pojasnio da ne želi da se bavi ravizijom presude, nego vanustavnim i vaninstitucionalnim djelovanjem pojedinaca i dijela nevladinog sektora pod kontrolom bošnjačke politike.

“Paralelne strukture oko Izetbegovića to uporno rade, mimo svih legalnih ovlaštenja i nadležnosti, a to je posebno jasno na primjeru uticaja i pritiska bošnjačkog člana Predsjedništva BiH na ambasadora BiH u Holandiji Mirsadu Čolaković. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak ima pravo na svoj stav i na komunikaciju sa Međunarodnim sudom pravde u Hagu i to niko ne može da mu ospori ili zabrani”, naglasio je Ivanić.

Ivanić je ocijenio da će ova kriza u BiH potrajati.

“BiH treba da svoje probleme rješeva hladne glave, uvažavajući interese oba entiteta i tri konstitutivna i ravnopravna naroda”, zaključio je Ivanić.

Predstavnici Saveza za promjene održali su danas u Sarajevu radni sastanak u kabinetu zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića, na kojem je najviše riječi bilo o reviziji presude u predmetu BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Sjednici su, osim Bosića, prisustvovali i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević, predsjednik SDS-a Vukota Govedarica, predsjednik PDP-a Branislav Borenović, predsjednik NDP-a Dragan Čavić, poslanik NDP-a u Predstavničkom domu Momčilo Novaković i zamjenik ministra civilnih poslova BiH Vojin Mijatović /NDP/.

