Ivanić: Tražiću rješenje za Srbe u Mostaru

Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da će od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i svih srpskih zvaničnika tražiti da počnu svaki dan govoriti o problemima Srba u Mostaru i da traže rješenje za njih.

“Ja ću uticati na to da se svi iz Republike zainteresujemo za probleme Srba u Mostaru jer to su naši ljudi i nema smisla da godinama ne mogu doći do najnosnovnijih stvari”, rekao je Ivanić nakon sastanka sa predstavnicima Koordinacije srpskih organizacija u Mostaru.

On je naveo da je u Mostaru u proteklih godinu dana bio više puta, ali da se, nažalost, ništa ne mijenja.

“Srbi još nisu konstitutivni u četiri kantona u Federaciji BiH /FBiH/. Na tome se testira i evropejstvo, principijelnost i šta god hoćete. To je zbog volje dvije političke partije. Strašno je što se o tome ćuti. Ni ja, ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, niti bilo ko od srpskih predstavnika nemamo pravo da preko toga prelazimo. Naša je obaveza da o tome govorimo svakog dana. Zaprepašćuje tišina iz međunarodnih institucija”, naglasio je Ivanić.

On je napomenuo da je nedopustivo to što Srbi nemaju nikakvog uticaja na budžet grada Mostara jer ga potpisuju samo Hrvat i Bošnjak.

“U Koordinaciji su mi rekli da su u budžetu od 50 miliona investicije za srpska sela i projekte iznosili 50.000 KM. To je strašno. Takvog negativnog odnosa nema nigdje. Ko to može odbraniti, kojim riječima?”, pita Ivanić.

On je rekao da se Republici Srpskoj veoma često prigovara da je u amdinistraciji malo Bošnjaka i Hrvata, a ono što je čuo ovdje ide u prilog tome da je u Republici Srpskoj maltene raj.

“Dobio sam novu energiju da se borim za prava ovih ljudi i hoću. Biću ovdje češće dok barem jedno od ovih pitanja ne bude riješeno”, naglasio je Ivanić.

On je najavio da će među prvim koracima koje će učiniti biti zahtjev kolegama iz FBiH da omoguće i treći potpis za budžet grada Mostara.

“Tražiću da Dodik i ja zajedno zahtijevamo da bude riješeno pitanje konstitutivnosti. Tražiću da u Mostaru Srbi imaju jednu izbornu listu ukoliko bude izmjena Izbornog zakona”, rekao je Ivanić.

On je napomenuo da SDA i HDZ-a za svoje političke bitke često koriste i srpski narod u Mostaru.

Predsjednik Koordinacije srpskih organizacija u Mostaru Dušan Golo istakao je da je Ivanić iskazao veliku zainteresovanost za probleme Srba u Mostaru i naveo da je razgovarano o konstitutivnosti, izmjenama Izbornog zakona, kao i tome da predstavnicima srpskog naroda nije omogućeno da učestvuju u izradi budžeta grada Mostara.

“Budžet se usvaja u Parlamentu Federacije BiH, a potpisuju ga gradonačelnik LJubo Bešlić i načelnik finansija koji je Bošnjak, tako da Srbi nemaju nikakvog uticaja”, rekao je Golo.

On je napomenuo da je već duži period blokirana obnova 37 srpskih kuća u Mostaru koje treba da budu obnavljane iz Regionalnog stambenog fonda, a da je blokada nastala u Ministarstvu za ljudska prava i izbjegle BiH.

(Srna)