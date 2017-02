Ivanić: Sutra novo pismo Hagu

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je rekao da će nakon sutrašnje sjednice Predsjedništva BiH uputiti Međunarodnom sudu pravde novo pismo u kojem će taj sud obavijestiti da iza revizije presude po tužbi protiv Srbije ne stoji BiH.



Podsjetivši da je prvo pismo poslao u julu prošle godine, Ivanić je rekao da sljedeće pismo još nije poslao i da čeka ishod sutrašnje sjednice Predsjedništva BiH, na kojoj će se odlučivati o tome da li će biti pokretanja revizije presude po tužbi protiv Srbije, koju je najavio bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

– Nakon toga čekam da vidim da li će se tužba podnijeti – rekao je Ivanić novinarima u Beogradu.

On je naveo da će pismo biti upućeno u njegovo ime, ali kao pismo predsjedavajućeg Predsjedništva i da će jasno reći da BiH ne stoji iza tužbe.

Ivanić je dodao da će podsjetiti da je takvo pismo svojevremeno napisao Alija Izetbegović još kada je tužba nastala i da je tada sud tražio od UN obrazloženje šta je Alija Izetbegović, te da je dobio obrazloženje da je on suveren države, bez obzira što je samo predsjedavajući.

– E, ja sada sebe tumačim suverenom države koji će, pozivajući se na istu praksu suda, da kaže da iza ovoga ne stoji BiH jer ne stoji – rekao je Ivanić.

On je naveo da očekuje da će se sutra sastati sa bošnjačkim članom Predsjedništva Bih Bakirom Izetbegovićem na vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH, na kojoj Predsjedništvo treba da odluči da li će biti pokretanja revizije presude po tužbi protiv Srbije ili neće.

– To će biti prvi pokazatelj da li on poštuje institucije BiH ili ne. Vidjećemo kakav će njegov stav biti – dodao je Ivanić.

Ivanić je rekao da je prvo pismo Međunarodnom sudu pravde poslao još u julu prošle godine, kada je došao do saznanja da je Izetbegović potpisao ugovor sa Sakibom Softićem.

– Još tada sam znao da će se sve ovo događati, zato sam tada kao član Predsjedništva poslao pismo u kojem sam jasno rekao da odluke nema, da niko nema pravo da u ime BiH sam podnosi i da Softić nije agent BiH – naveo je on.

Ivanić je podsjetio da je slično pismo nedavno uputio i ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak i da je bio pokušaj da se ono blokira, kada je Izetbegović naložio bošnjačkom ambasadoru u Holandiji Mirsadi Čolaković da ne preda pismo.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da je to najveći udar na funkcionisanje BiH jer govori o paralelizmu, ali da je to pismo otišlo i da će stići na naznačenu adresu.

Komentarišući izjavu novinara LJiljane Smajlović da je pismo Međunarodnom sudu pravde trebalo već uputiti, Ivanić je rekao da je jako zahvalan ljudima koji daju sugestije, ali “da treba malo više pročitati šta se u BiH radi, pa će vidjeti da je puno toga urađeno”.

– Nemam namjeru da baš svaki put komentarišem javno sve što sam uradio – rekao je Ivanić.

On je istakao da su silne sugestije o tome šta bi neko trebalo da uradi njemu dobrodošle, ali da mnogi ljudi sigurno ne znaju do detalja mnoge stvari u ovom poslu, koliko ga on zna.

– Zahvalan sam na sugestijama, ali molim one koji ih daju da ne pretjeraju u tome, da ipak pođu od pretpostavke da i ja i gospodin Dodik i drugi funkcioneri iz Savjeta ministara i Vlade Republike Srpske znamo šta radimo i imamo vrlo jasan cilj, plan i dogovor i ne radimo ništa napamet – rekao je Ivanić.

On je dodao da je ovo daleko najvažniji trenutak za dugoročnu budućnosti i principe funkcionisanja BiH.

– Da li neko ima pravo i podršku međunarodnih institucija da sam govori u ime BiH? Ako se to pravo da u ovom trenutku, onda se BiH gura u toliko duboku krizu da mislim da ni dnevna komunikacija neće biti dovoljna, nego će biti potrebna još češća komunikacija između Republike Srpske i Srbije – rekao je Ivanić.

On je istakao da je to suštinsko pitanje dugoročnog mira na Balkanu i prava ljudi u BiH.

– Iako su nas ranije navikli da mi nešto kao stalno rušimo, Srbi brane institucije BiH, ali dejtonske, u kojima su ravnopravi i suprotstavljaju se pokušajima da se BiH veže samo za jedna narod – rekao je Ivanić.

On je naglasio da su značajne riječi koje su se mogle čuti sa današnjeg sastanka u Beogradu predstavnika Srpske i Srbije da treba sačuvati stabilnost i bezbjednost, ali i pravo srpskog naroda da bude pitan, te da će se potvrditi da se bez njegove volje ne može ništa uraditi.

