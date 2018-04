Ivanić: Rusija ima pravo i obavezu da iznese stav o primjeni Dejtonskog sporazuma

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić rekao je da je Rusija dala ključni doprinos nastanku Dejtonskog sporazuma i ima pravo, pa čak i obavezu da iznosi svoje stavove kada je riječ o primjeni Dejtonskog sporazuma, te sa tog stanovišta nisu dobre kritike koje su se pojavile, posebno u sarajevskim medijima i među političarima iz bošnjačkog naroda.

“Rusija ima jasan stav kada je riječ o primjeni Dejtonskog sporazuma, a to što se svima ne sviđa, a ima i nekih drugih stvari od drugih zemalja koje se meni ne sviđaju, pa znamo se nositi i nosimo se sa njima, to bi trebalo da bude princip za predstavnike života bošnjačkog naroda”, izjavio je Ivanić novinarima u Sarajevu.

On je istakao da je vidljivo iz stavova koje je iznijela predsjednik ruskog Savjeta Federacije Valentina Matvijenko da Rusija u potpunosti podržava Dejtonski sporazum, kako oni kažu dva entiteta, tri konstitutivna naroda, cjelinu BiH.

“Posjeta Matvijenkove pokazuje svu zainteresovanost Rusije za ovaj prostor, što je nama više nego značajno, posebno što oni insistiraju na postizanju još nekoliko ekonomskih sporazuma koji bi trebalo da unaprijede ekonomsku saradnju”, rekao je Ivanić i dodao da BiH, kada je Rusija u pitanju, ostvaruje veoma visok rast izvoza.

Prema njegovim riječima, u BiH postoje različiti koncepti kako zemlja treba da izgleda, a oni su dolazili do izražaja i u današnjem razgovoru, kao što su dolazili i u nekim ranijim prilikama.

“Sve ono što je rečeno o BiH i ono što nas treba da interesuje bilo je više nego korektno”, smatra Ivanić i dodaje da je i sam više puta rekao da mislim da je potrebno ugasiti OHR.

On ne misli da je tu bilo šta problematično, odnosno, smatra da je to normalan politički stav, primjenjiv, te podsjeća da je 2006, 2007. godine već bila donesena odluka da se OHR ukine, a onda je, kako tvrdi, zbog retorike Harisa Silajdžića i Milorada Dodika došlo do vraćanja OHR-a”.

Prema njegovim riječima, posjeta Matvijenkove je najveća posjeta koju je BiH imala u cijelom postdejtonskom periodu, što je izuzetno značajno za zemlju.

Govoreći o sporazumu sa Islamskom zajednicom, Ivanić je rekao da je za njega prihvatljiv isključivo onaj sporazum o kom su razgovarali, koji je poboljšan i kada taj sporazum prođe nadležna tijela, dakle Savjet ministara i nadležne institucije.

“Neću da idem u detalje, ali ovakav sporazum kakav je bio u početku i kakav je došao 2015. godine iz Savjeta ministara za mene je neprihvatljiv”, rekao je on.

On je naveo da je “učinio veliki napor da do ovog sporazuma dođe”, te da su neke formulacije koje su bile tvrde, isključive, neprimjenjive u BiH, zahvaljujući njemu, dobile drugačiji sadržaj.

“Zaprepašten sam činjenicom da je Islamska zajednica odustala od stvari koje smo dogovorili i da su se vratili na svoj izvorni prijedlog. Činjenica da su učestvovali u razgovorima sa mnom i da su pristali na poboljšanje teksta, ubažavanje previše tvrdih stavova, pokazuje da sam imao pravo”, smatra Ivanić.

Kada je riječ i izgradnji Pelješkog mosta, on kaže da ne zna da li će se ta tačka naći na sljedećoj sjednici Predsjedništva BiH i da to zavisi od predsjedavajućeg Predsjedništva Bakira Izetbegovića, jer predsjedavajući predlaže dnevni red.

“Bilo bi krajnje vrijeme da i druge nadležne institucije kažu svoje stavove. U principu, volio bih da je rađeno u ambijentu u kome se postizao dogovor. Inat, “tuk na utuk” nije dobar ni za koga”, rekao je Ivanić.

