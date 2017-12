Ivanić pozvao Dodika da promijeni odluku!

Mladen Ivanić pozvao je Milorada Dodika da promijeni mišljenje i omogući učešće srpskih vojnika u Oružanim snagama na proslavi 9.januara Dana Republike.

Tvrdeći da mu ne smeta svečani vod policije Srpske i da smotru vrši predsjednik Republike, ali, kaže, da treba omogućiti i učešće Trećeg Republika Srpska puka.

“Od mene je traženo da se to ne desi i to je traženo od predstavnika međunarodnih institucija i pojedinih ljudi iz Sarajeva. Sve sam odbio i očekivao da će opet vojnici Trećeg RS puka biti prisutni na obilježavanju 9. januara i mislim da ovakvom odlukom predsjednik Republike izlazi u susret onima koji su to tražili”, iujavio je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

“Srpski vojnici su dobrodošli i niko nema problem sa tim da oni učestvuju u proslavi”, na Ivanićeve prozivke odgovara Milorad Dodik. Uz tvrdnju da postrojavanje srpskih vojnika ne može biti organizovano kao prošle godine.

“Ali ni ja, niti bilo ko iz Republike Srpske neće da moli ikoga u Sarajevu da se omogući njihov dolazak i učešće na obilježavanje Dana Republike. Neprihvatljivo je da Treći pješadijski puk bude u nekom ćošku kao prošle godine, nevidljiv i postrojen u čast pojedinca, a ne u ime Republike Srpske”, naveo je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Polemiku Ivanića i Dodika nastavili su i ostali akteri političke scene u Srpskoj. I dok je za Nenada Stevandića svađa o postrojavanju Srba iz Oružanih snaga besmislena, lideru SDS-a se Dodikova odluka najmanje dopada.

“Pa to je skandal na koje smo u stvari navikli.Navikli smo ih gledati i mislim da je to jedna izjava kojom Dodik pokazuje da on samo tretira one koji su njegovi glasači i njegovi najbliži saradnici. Mislim da je predsjednik Republike trebao da pozove i srpske generale. Nisu to, kao što on kaže, ljudi koji ne pripadaju RS . Naprotiv, to su ljudi koji itekako pripadaju RS”, smatra Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Ta polemika je potpuno nepotrebna i da će svi predstavnici RS i u zajedničkim organima, bilo u vojsci ili negdje doći na Dan Republike. E sad, da li će biti u stroju ili sa narodom milim da je to najmanje bitno.”, rekao je Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS (Ujedinjena Srpska).

“Ja sam razumio da vojnici nisu dobrodošli”, podvlači Ivanić. Dodik kaže da se Srpska Danom Republike ne inati nikome, pa ni međunarodnoj zajednici ni političkom Sarajevu i da proslavu želi da organizuje na način prihvatljiv prazniku koji proslavlja i sa ljudima čije prisustvo neće i ne može biti osporavano.