Ivanić potvrdio: Predsjedništvo neće raspravljati o reviziji tužbe

Svima je vrlo dobro poznato da u Predsjedništvu nema saglasnosti za održavanjem sjednice o najavljenoj reviziji tužbe – poručuje Mladen Ivanić, koji kaže da je još prije dvadeset dana tražio sjednicu Predsjedništva, ali nije dobio podršku druga dva člana. Dragan Čović je rekao da ne želi preglasavanje, u ovom slučaju Bakira Izetbegovića, a o svemu onome što je radio Ivanić, kaže da je obavijestio i predsjednika Republike, ali i SDS i ostale partije u Savezu.

Bez ozbira na to, od njega je, kaže, juče ponovo zatraženo da traži sjednicu, što je i uradio, ali je od druga dva člana dobio isti odgovor.

“Ja zaista mislim da svi oni koji pokušavaju prebaciti sada odgovornost, meni su savjeti dobro došli, ali pozivam one koji to rade da kažu šta su do sada uradili da ne dođemo u ovakvu situaciju, pri tom mislim i na Dodika, a Boga mi i na SDS”, naglasio je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ivanić poručuje da je reagovao još u julu prosle godine, a danas je obavijestio i agenta Sakiba Softića da nema legitimitet da zastupa BiH. Dok poručuje da su on i ministar inostranih poslova bili jedini koji su nešto radili da ne bi došli u ovakvu situaciju, predsjedniku Republike nije drago što se baš sada potežu slična pitanja.

“Mislio sam da smo u tom pogledu na istoj strani. Nadam se da to Ivanić ne radi zato što ne vidi način kako da zaustavi namjeru Bakira Izetbegovića da pokrene reviziju presude po tužbi protiv Srbije. Kao predsjednik Republike Srpske trudim se i trudiću se da se jedinstvo srpskih stranaka očuva i na ovom pitanju”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

SDS-ovom lideru još mnogo toga nije jasno u Ivanićevom djelovanju. Uvjeren je da predsjedavajući Predsjedništva može sazvati vanrednu sjednicu na kojoj bi se govorilo o reviziji tužbe. Posebno je, kaže, Vukota Govedarica u cijeloj priči interesantno ponašanje Dragana Čovića, ali i dalje insistira na potezu Mladena Ivanića.

“Ja da sam na mjestu gospodina Ivanića ja bih sazvao vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH, utvrdio dnevni red, pa najvjerovatnije u tom momentu vidio da li postoji saglasnost da pokušamo da riješimo problem”, rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Ja ne želim da zakazujem sjednicu da bih osporavao nešto što ne postoji, zašto bih ja zakazivao sjednicu da osporavam nešto ne postoji, ne postoji tužba BiH, valjda sjednicu treba da traži, šta ću ja osporavati, za mene, za RS, za BiH, ne postoji tužba, niko se o tome od institucija BiH nije izjasnio”, dodao je Ivanić.

Ivanić zaključuje da će zahtjev za reviziju i ako ga bude, biti pucanj u prazno, ali i najozbiljnije kršenje Ustava, koje će prouzrokovati najveću političku krizu. U tome su možda i jedinstveni svi lideri iz Republike Srpske, ali oko mnogo važnijih stvari još nema saglasnosti.