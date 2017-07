Ivanić: Odluka je dokaz da je BiH zemlja u kojoj politika gazi sve principe

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da će odluka Ustavnog suda BiH kojom su odbijene kao neosnovane apelacije poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o 1. martu i 25. novembru dodatno zakomplikovati situaciju i razviti nepovjerenje u BiH.



Ivanić je istakao da je ova odluka još jedan dokaz da je sve politika i da nema nijednog principa.

On kaže da je samo u BiH moguće osporavati jedan datum, jer je mimo volje jednog naroda, a prihvatiti drugi datum koji je, takođe, mimo volje jednog naroda.

“Ne vjerujem da je za nekog iznenađujuća ova odluka Ustavnog suda BiH. Što se mene tiče, ovo je bilo očekivano. Ovo je dodatna komplikacija, dodatno dizanje tenzija i dodatno bavljenje prošlošću o kojoj nemamo isti stav, niti ćemo ga imati još dugo. Umjesto da se bavimo budućnošću i stvarnim životom mi ćemo potrošiti dane pričajući o posljedicama ove odluke”, rekao je Ivanić na vanrednoj konferenciji za medije u Sarajevu.

On smatra da u vezi sa ovim nije trebalo ništa ni počinjati.

“Evidentno je da će se u Republici Srpskoj slaviti 9. januar i da to niko ne može zabraniti, kao što je evidentno da će se u Federaciji BiH obilježavati 1. mart i da ni to ne može, niti je Srpska ikada htjela da zabrani, dok nije došlo do 9. januara”, naveo je Ivanić.

On smatra da je Ustavni sud BiH morao da ima hrabrosti i snage i da ostane principijelan.

“Da je bio principijelan možda bi i njegova prva odluka o 9. januaru dobila na težini. Ovako, odluka o 9. januaru nema smisla”, rekao je Ivanić.

(Srna)