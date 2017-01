Ivanić: Obnavljanje tužbe protiv Beograda nikome ne bi koristilo

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da bošnjački političari neće uspjeti u namjeri da pokrenu reviziju tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde i da bi bilo bolje da to i ne pokušavaju.

“Mislim da oni u tome neće uspjeti i bolje bi bilo i ne pokušavati”, rekao je Ivanić novinarima u Beogradu, precizirajući da konkretno misli na lidera SDA Bakira Izetbegovića i druge bošnjačke političare.

Na pitanje kako se to može “progurati”, Ivanić je rekao da bošnjački predstavnici jedino formalno-pravno mogu da se pozovu na neku odluku od prije deset godina, pa da isti agent koji ih je zastupao ima pravo to da uradi, ali smatra da je to potpuno pravno neodrživo i nelogično.

Što se tiče odnosa Beograda i Sarajeva, Ivanić kaže da nema pretjerano mnogo optimizma, jer ima puno stvari koje ih opterećuju.

On je dodao da je nedavna posjeta delegacije Savjeta ministara BiH Beogradu bila veoma uspješna i da je to bila pozitivna stvar u obilju negativnih vijesti u regionu.

Ivanić je ocijenio da nad tim odnosima “vise i neke nove tenzije”, a jedna od mogućih je nastojanje jednog dijela političara u BiH, prije svega bošnjačkih, da obnove tužbu protiv Srbije za genocid.

On je rekao da se tome protivi, kao i svi političari iz reda srpskog naroda, pa i iz reda hrvatskog.

“Mislim da bi to mogao da bude novi uvod u krizu, koji nikome ne bi trebalo da koristi”, upozorio je Ivanić.

On ističe da je vrlo jasno stavio do znanja da BiH ne stoji iza jednog takvog pokušaja i podsjetio da je još prošle godine poslao pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu, u kojem je naveo da oko revizije tužbe nema saglasnosti.

“Vidjećemo šta će biti rezultat”, rekao je Ivanić, koji u Beogradu učestvuje na regionalnom skupu o turizmu.